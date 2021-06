Kareena Kapoor Khan célèbre la Journée internationale du yoga avec une photo inédite en bikini

Kareena Kapoor Khan fait partie des célébrités de Bollywood qui ne jurent que par le yoga. L’acteur, même pendant sa grossesse, s’est maintenu en forme en pratiquant le yoga. À l’occasion de la Journée internationale du yoga 2021, Kareena a profité de son histoire sur Instagram et a partagé une photo inédite de la pratique du yoga à la plage. L’acteur porte un bikini blanc et rouge et pose dans une asana debout. On la voit poser dans une coiffure en désordre.

Avec la photo, Kareena l’a légendé comme « Joyeuse Journée internationale du yoga. Libérez votre esprit. »

Plus tôt, Kareena avait publié un article sur sa routine de yoga sur sa page Instagram. Elle a écrit : « J’aime commencer mes matinées par le yoga parce que je crois vraiment en son pouvoir de transformation, à la fois pour l’esprit et le corps. C’est donc tout naturellement que je suis enthousiasmée par une nouvelle découverte appelée yoga pour la bouche ! C’est essentiellement une pratique ayurvédique d’une routine d’extraction d’huile, qui est une excellente technique pour la désintoxication. »

Même pendant sa grossesse, Kareena avait montré quelques asanas de yoga tout en soutenant une marque. Elle a montré plusieurs poses de yoga tout en affichant son ventre nu.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kareena sera ensuite vue dans la vedette d’Aamir Khan «Laal Singh Chaddha», dans laquelle elle est romantiquement jumelée en face de lui. L’acteur a tourné pour le film lors de sa deuxième grossesse.

Le film est le remake en hindi du film hollywoodien « Forrest Gump » et devrait sortir sur les écrans plus tard cette année.

Kareena et Saif Ali Khan ont accueilli leur deuxième fils plus tôt cette année.