L’actrice Kareena Kapoor Khan est très appréciée de ses fans pour ses talents d’actrice et son look glamour. Elle est appelée la diva originale de Bollywood pour une raison. Kareena brille non seulement dans son pays d’origine, l’Inde, mais l’actrice brille également sur le célèbre Times Square de New York.

L’actrice de « Veere Di Wedding » s’est rendue mardi 15 juin sur son compte Instagram et a partagé un clip où elle peut être vue sur l’emblématique Times Square. La vidéo montre Kareena dans une publicité pour un bijou.

« Brillante comme des diamants et de l’or sur un panneau d’affichage @malabargoldanddiamonds #TimesSquareNYC », a-t-elle capturé son message avec un cœur et un emoji d’amour.

Peu de temps après avoir partagé la vidéo, d’autres célébrités de Bollywood, dont sa belle-sœur Soha Ali Khan, et des fans ont sonné dans la section des commentaires et ont laissé une série d’emojis pour apprécier la star de Bebo pour son exploit.

La star mondiale Priyanka Chopra a également laissé un emoji « mains levées » dans les commentaires. Son commentaire a rendu la vidéo encore plus visible, car les deux superstars avaient une longue histoire d’amitié à Bollywood l’une avec l’autre.

Récemment, #BoycottKareenaKapoor était à la mode sur Twitter après que les internautes l’aient critiquée pour des informations affirmant que l’actrice avait exigé de facturer un montant énorme de Rs 12 crore comme frais pour jouer à Sita dans un drame mythologique à venir.

Twitterati semblait être vexé par le fait que Bebo ait demandé un montant aussi énorme et beaucoup ont allégué qu’elle blessait leurs sentiments religieux et que la demande de Rs 12 crores pour un rôle était « contre l’humanité ».

Kareena Kapoor Khan a été vue pour la dernière fois dans ‘Angrezi Medium’ en 2020. En février de cette année, elle et Saif Ali Khan ont accueilli leur deuxième fils, dont le nom n’a pas encore été révélé.

Côté travail, Kareena sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chadha’, avec Aamir Khan. Dirigé par Advait Chandan, le film est un remake du classique hollywoodien « Forrest Gump ». En dehors de cela, Kareena fait également partie du drame d’époque « Takht » du cinéaste Karan Johar.