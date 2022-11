Kareena Kapoor Khan, Bipasha Basu et d’autres célébrités devenues parents après 40 ans

Les fans de Bigg Boss 16 ne sont pas trop satisfaits de tout l’angle d’amour de Shalin Bhanot et Tina Datta. Il semble parfois trop évident qu’ils font semblant pour les caméras. Maintenant, Tina Datta a été à l’avant-garde de la diffusion du récit selon lequel Sumbul Touqeer est follement amoureux de Shalin Bhanot. L’actrice d’Uttaran a fait un commentaire plutôt sordide devant Nimrit Kaur Ahluwalia où elle a dit que Sumbul Touqeer reluquait Shalin Bhanot quand il a enlevé sa chemise. Elle a dit qu’il l’avait jetée dans la piscine pour son anniversaire, et quand il l’a élevée, il était en train de changer de chemise. Ce commentaire a irrité les fans de Sumbul Touqeer et bien d’autres aussi.

Tina Datta a déclaré que Shalin Bhanot n’aime que montrer ses abdos devant Tina Datta. Ce commentaire n’était absolument pas nécessaire. Au fil du temps, Tina Datta maintient également qu’ils ne sont que de bons amis. Jetez un oeil à la vidéo…

~ HONTE SUR TINA DATTApic.twitter.com/80yLkrkZ9v ???? ?????? ??????? ? (@TeamSumbulFc) 22 novembre 2022

Ce commentaire n’a pas plu à beaucoup. L’ancien concurrent de Bigg Boss et maintenant commentateur, VJ Andy, a déclaré que Tina Datta se présentait comme un vamp complet dans la série. Il a dit qu’il était le prochain Pisachini de la télévision indienne.

‘ #ShalinBhanot ? simple liye kapde nikal tha hai ‘wow! Faire honte à un jeune de 19 ans à la télévision est-ce que Tina est mature et élégante ? Comme c’est méchant #TinaDatta ? vais avoir? #Pisachani HONTE SUR TINA DATTA https://t.co/V0czFatJQd Andy Kumar (@iAmVJAndy) 24 novembre 2022

C’est ce clip qui a rendu fou le père de Sumbul Touqeer, Hasan Touqeer. Il était furieux que les gens puissent parler si mal de sa fille, qui n’a que 19 ans. Sumbul Touqeer, connue pour son émission Imlie, est une sacrée actrice. Sajid Khan lui a même dit de faire une pause et d’obtenir un diplôme universitaire.