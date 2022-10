Kareena Kapoor Khan assaillie : une fan tente de retenir l’actrice pour un selfie à l’aéroport ; les internautes louent sa patience – [Watch Video]

L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan a récemment été aperçue à l’aéroport de Mumbai tard dimanche soir. Elle était accompagnée de son fils cadet Jehangir Ali Khan et de sa nounou. Kareena se dirigeait vers la porte d’entrée lorsque son groupe de fans l’a entourée pour cliquer sur des images. L’équipe de sécurité de Bebo est venue à son secours et l’a fait traverser la foule. Kareena est sortie de sa voiture et avait l’air super mignonne dans une chemise blanche et un pantalon de survêtement associés à un pull sans manches en tricot. Kareena était entourée d’une bande de fans qui l’ont rassemblée.

Kareena a semblé effrayée pendant un moment alors qu’un fan était sur le point de mettre son bras sur son épaule pour une photo de selfie. Mais l’étranger a été arrêté par le garde du corps de Kareena. Kareena n’a pas perdu son calme et a été vue tenant sa patience.

Regardez Kareena Kapoor Khan se faire agresser à l’aéroport –

Les utilisateurs ont rempli la section des commentaires avec des messages négatifs et ont été vus en train de la soutenir. Un utilisateur, “Ce n’est pas bien, les fans devraient savoir comment se comporter.” Alors qu’un autre a commenté en disant: “Les très mauvais fans ne doivent pas oublier leurs limites.” Un autre utilisateur a déclaré : “Les gens sont devenus fous ou quoi ? Ayez un peu de décence.”

Côté travail, Kareena est partie à Londres pour tourner son prochain film qui sera réalisé par Hansal Mehta. Le film sera coproduit par Ekta Kapoor sous sa bannière Balaji Motion Pictures. Kareena a été vue pour la dernière fois dans un film avec Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha.