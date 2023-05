Kareena Kapoor Khan amplifie le quotient glamour dans un ensemble noir au Grand Prix F1 de Monaco 2023, voir photos

Kareena Kapoor Khan a ajouté du glamour au Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2023 avec sa présence. Après être apparue dans un look décontracté dans un haut sans manches beige et marron, associé à un pantalon bouffant assorti et avoir posé avec l’ancien joueur de cricket indien Yuvraj Singh le jour des qualifications samedi, l’actrice a servi un autre look confortable mais élégant le jour de la course dimanche. .

S’adressant à Instagram, Kareena a déposé quelques photos de Monaco. Les images montrent Kareena posant dans l’athleisure noir de Puma qu’elle a associé à un manteau noir et des chaussures blanches. L’actrice de Laal Singh Chaddha était magnifique avec un maquillage minimal et un chignon élégant. La couleur rouge des lèvres a rehaussé son look sportif et formel.

Les fans l’ont félicitée après avoir vu ses superbes photos. « Belle apparence, belle apparence et belle apparence », a commenté une fan, empruntant son célèbre dialogue à Kabhi Khushi Kabhie Gham. Une autre a écrit : « Personne n’est comme notre Bebo ». « Plutôt sexy et tentant ! », a lu un autre commentaire.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’actrice fera ses débuts en OTT dans le thriller de Sujoy Ghosh basé sur le roman The Devotion of Suspect X. Mettant également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat, le film sortira sur Netflix plus tard cette année. Elle a également le thriller mystérieux sur le meurtre de Hansal Mehta prévu pour la sortie, qui est provisoirement intitulé The Buckingham Murders.

Kareena tourne actuellement pour son prochain film The Crew dans lequel elle partagera l’espace d’écran avec sa co-vedette d’Udta Punjab Diljit Dosanjh et deux autres grandes dames Tabu et Kriti Sanon. Le film est réalisé par Rajesh Krishnan qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Lootcase, avec le beau-frère de l’actrice Kunal Kemmu, marié à la sœur de Saif Ali Khan, Soha Ali Khan.

