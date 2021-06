Kareena Kapoor Khan ne ménage aucun effort pour se débarrasser des kilos en trop qu’elle a pris au cours de sa deuxième grossesse. L’acteur a repris ses séances d’entraînement et a partagé ses progrès sur sa page Instagram. Maintenant, en dehors du Pilates et du Yoga, Kareena a opté pour un autre régime de remise en forme. Oui, on parle de trekking ! L’acteur de ‘Good Newwz’ s’est inspiré de son histoire Instagram et a partagé son dernier selfie.

Sur la photo, Kareena porte un ensemble de sport bleu transparent tout en arborant un look sans maquillage. Elle a complété son look en attachant ses cheveux en un chignon soigné. En sous-titrant sa photo, Bebo a écrit: « Belle randonnée terminée. »

Cela fait plus d’un an que Kareena fait partie du monde Instagram. Tout en en parlant, l’acteur avait déclaré plus tôt à Vogue India : « J’ai essayé de garder la page et mon flux Instagram aussi normaux que possible. Cela a été tout un changement, maintenant que Saif [Ali Khan] arrive sur ma page Instagram. Les gens peuvent voir beaucoup de choses à voir dans ma vie. Je n’avais pas réalisé la portée des médias numériques. Je réalise maintenant à quel point il est important de rester en contact avec vos fans et les gens qui vous aiment. »

Bebo a ajouté: « Je suis aussi normal que tout le monde, traînant dans mon caftan, jouant avec Taimur ou mangeant un morceau de gâteau au chocolat. Il n’y aura pas que des photos de maquillage. Je veux que la page soit aussi réelle que possible afin que les gens puissent se connecter à moi à ce niveau. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kareena sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chaddha’ face à Aamir Khan.