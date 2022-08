Kareena Kapoor Khan accusée d’avoir qualifié “Laal Singh Chaddha” d'”élitiste” et de “classiste”

Après une décennie, Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan sont prêts à nous divertir avec Laal Singh Chaddha. Le duo, qui a déjà été vu dans 3 Idiots, est actuellement occupé par une frénésie promotionnelle pour le réalisateur d’Advait Chandan. Maintenant, dans une récente interview avec News18, Kareena a déclaré que Laal Singh Chadha “est un genre élitiste de film classiste”, qui n’a pas été bien accueilli par une section d’Internet. Tout a commencé après que Kareena ait expliqué que puisque Forrest Gump de Tom Hanks est un film américain et que la majorité du public indien n’a pas encore regardé le film original.

https://youtu.be/jBRdav8nmzE

Elle a ajouté que pour certains cinéphiles indiens, Laal Singh Chaddha ne sera qu’une histoire et non le remake hindi d’un film hollywoodien. Au cours de l’interview, lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà eu une «appréhension» que ce soit le film que tout le monde a vu, Kareena a répondu: «Non, car c’est une adaptation originale dans une langue différente. Notre langage et nos sentiments sont très différents des leurs aussi. Donc, nous l’avons adapté pour nos écrans indiens, et je suis sûr que les gens l’apprécieraient. Mais beaucoup de gens n’ont toujours pas regardé Forrest Gump… les masses ne l’auraient pas vu. C’est une sorte de film de classe élitiste. Donc, ils (le public indien) le verront pour une histoire, pas parce que c’est un remake de Forrest Gump.

“Forrest Gump est une sorte de film classiste élitiste” ~ Kareena Kapoor Khan La raison pour laquelle je crois que l’éducation est importante. pic.twitter.com/8ZqaDsT8dm — sangaciousagain (@sangaciousagain) 2 août 2022

Comme d’habitude, un groupe sur les réseaux sociaux n’était pas satisfait de la déclaration de Kareena où elle qualifiait le film d'”élitiste” et de “classiste”. L’un des utilisateurs de Reddit a même partagé un extrait de l’interview. Réagissant au message, un utilisateur a commenté: “C’est pourquoi quelqu’un a dû dire à Bebo, de ne pas mémoriser le thésaurus la nuit précédente.” Un autre a écrit : « La raison pour laquelle je crois que l’éducation est importante. Un troisième utilisateur a commenté : « Kareena : Saif, s’il te plaît ! Je ne peux plus réciter ce livre ya! Safi : N’importe quoi mon cher ! Vous continuerez et rédigerez un essai de 10 000 mots sur les raisons pour lesquelles les gens devraient avoir du caviar dans leur petit-déjeuner !

Le réalisateur d’Advait Chandan, Laal Singh Chaddha, a été filmé au fil des ans et est maintenant prêt pour sa sortie en salles. Le film sortira en salles le 11 août.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici