Kareena Kapoor Khan accusée d’avoir dit “Je l’ai fait et maintenant c’est cool d’être mariée”

Il y avait des moments où les actrices avaient l’habitude de faire une pause dans leur travail, puis de revenir après quelques années, la plupart après leur mariage. Cependant, les temps ont changé maintenant. La jeune génération continue de travailler malgré ces obstacles. L’une de ces actrices, Kareena Kapoor Khan, qui a non seulement continué à faire des films, mais a également marché sur la rampe pendant sa grossesse. Élaborant sur le même sujet, lors d’une interview avec Bollywood Bubble, l’actrice a affirmé que lorsqu’elle était sur le point de se marier, les gens disaient que sa carrière serait terminée mais cela ne l’a pas arrêtée.

“Bien sûr, les gens ont toujours dit ne vous mariez pas, ce sera fini. Mais je dis que ce sont des choses qui sont maintenant bien sûr que j’ai faites et puis maintenant c’est cool d’être marié et maintenant ça va. Mais l’idée est que vous devez faire les choses quand vous voulez les faire », a-t-elle déclaré. Alors que peu de gens se sont inspirés d’elle, il y en a d’autres qui la traquent sans pitié pour la même chose.

Sa déclaration où elle continue de rester, “Je l’ai fait et maintenant c’est cool d’être mariée”, a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et les gens ont commencé à la traiter d'”arrogante”.

“Je veux vraiment voir Kareena être humble pour une fois dans une vidéo, c’est bien d’être confiant mais trop de confiance est honnêtement rebutant”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit, “oui tout le monde” a commencé à se marier parce que Kareena a épousé Saif. Plus tôt, les actrices se sont également mariées et ont continué à travailler… Kajol, Aishwarya et bien d’autres dans le passé également. Disons que j’ai continué à avoir autant de succès qu’avant… et ce n’est jamais entre vos mains… c’est le public. Ce n’est pas toi qui décides… alors s’il te plaît, ne t’accorde pas autant de crédit.

Irrité par la déclaration, un utilisateur d’Instagram a écrit: «Pour la 99e fois, chers acteurs parlent de votre travail et de votre travail seul. Vous n’êtes pas à moitié aussi intelligent ou grand que vous le pensez.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice se fait troller. Récemment, dans une récente interview avec News18, Kareena a déclaré que Laal Singh Chadha “est une sorte de film classiste élitiste”, qui n’a pas été bien accueilli par une section d’Internet. Tout a commencé après que Kareena ait expliqué que puisque Forrest Gump de Tom Hanks est un film américain et que la majorité du public indien n’a pas encore regardé le film original.

Elle a ajouté que pour certains cinéphiles indiens, Laal Singh Chaddha ne sera qu’une histoire et non le remake hindi d’un film hollywoodien. Au cours de l’interview, lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà eu une «appréhension» que ce soit le film que tout le monde a vu, Kareena a répondu: «Non, car c’est une adaptation originale dans une langue différente.

L’un des utilisateurs de Reddit a même partagé un extrait de l’interview. Réagissant au message, un utilisateur a commenté: “C’est pourquoi quelqu’un a dû dire à Bebo, de ne pas mémoriser le thésaurus la nuit précédente.” Un autre a écrit : « La raison pour laquelle je crois que l’éducation est importante. Un troisième utilisateur a commenté : « Kareena : Saif, s’il te plaît ! Je ne peux plus réciter ce livre ya! Safi : N’importe quoi mon cher ! Vous continuerez et rédigerez un essai de 10 000 mots sur les raisons pour lesquelles les gens devraient avoir du caviar dans leur petit-déjeuner !

