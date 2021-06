Kareena Kapoor Khan a-t-elle facturé un énorme crore de Rs 12 pour jouer à Sita?

Kareena Kapoor Khan est la diva originale de Bollywood. Avec son apparence et son jeu d’acteur par excellence, l’acteur a gagné de nombreux cœurs au cours de sa longue carrière de deux décennies. Elle continue de charmer le public même après son mariage et sa maternité. Donc, pas étonnant que l’acteur facture un montant élevé pour ses projets de films.

Selon un rapport, Kareena jouera le rôle de Sita dans une prochaine saga de la période mythologique. Dirigé par Alaukik Desai, le chef-d’œuvre racontera le Ramayana du point de vue de Sita. Kareena était le premier choix de Desai pour le film et l’actrice de « Jab We Met » a facturé 12 crores de Rs, le double de 6 à 8 crores de Rs qu’elle facture normalement.

Une source a déclaré à Bollywood Hungama : « Bebo qui demande habituellement en Rs. 6-8 crores gamme pour ses films a cité une somme de Rs. 12 crores qui ont mis les producteurs dans le vertige. En fait, en ce moment, ils reconsidèrent leur décision et confient également le film à une actrice plus jeune. Mais les discussions sont en cours et Bebo reste le premier choix.

Kareena a deux autres projets en préparation – « Veere Di Wedding 2 » et un film de Hansal Mehta pour lequel elle tournera en premier car ils seront terminés dans un mois chacun. Selon la source, « Sita aura besoin d’au moins 8 à 10 mois de préparation, de tournage et de production. Elle sera donc complètement consommée par un film à ce stade, mais Bebo se rend également compte que ce sera son plus grand opus magnum à ce jour, car c’est un récit du Ramayana du point de vue de Sita.

Pendant ce temps, l’acteur sera bientôt vu dans le réalisateur « Laal Singh Chaddha » d’Advait Chandan aux côtés d’Aamir Khan. Ce sera le premier film de Kareena depuis qu’elle a eu son deuxième bébé en février de cette année.