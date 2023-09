Kareena Kapoor Khan a rejeté Kal Ho Na Ho, Saif Ali Khan révèle si elle aurait fait une meilleure Naina que Preity Zinta

Karan Johar était très en colère contre Kareena Kapoor Khan pour avoir rejeté Kal Ho Naa Ho, et il l’avait vivement critiquée pour la même chose, la traitant de cupide alors qu’elle avait exigé un énorme chèque de paie. Cela a même terni leur amitié, mais ils ont enterré la hache de guerre et sont passés à autre chose. Mais ce n’est certainement pas le cas d’Internet. L’ancienne vidéo d’interrogatoire de KJo Preity Zinta dans son spectacle Café avec Karan à propos de remplacer Preity Zinta et de demander Saïf Ali Khan Si Bebo aurait été meilleur, Naina devient virale et les internautes reprochent vivement au cinéaste d’être méchant et de poser des questions stupides.

Regardez la vidéo de Karan Johar recevant des commentaires haineux en raison de sa question à Preity Zinta sur le remplacement de Preity Zinta à Kal Ho Na Ho.

Que pensez-vous du remplacement de Kareena Kapoor Khan et de son entrée dans ses putes, Preity a déclaré : « Je ne ressens rien, et ma logique est très simple : ‘Vous allez faire du shopping, essayez la paire de jeans, et vous ne le faites’ Je ne l’ai pas acheté ; que quelqu’un d’autre l’a aimé et l’a acheté. Je ne l’ai jamais considéré comme le film de quelqu’un d’autre. Et quand tu m’as appelé, je t’ai dit que je voulais entendre le scénario, et après le scénario, « Je me suis dit Pourquoi « Est-ce que Kareena Kapoor ne fait pas ce film ? ». Et puis la nouvelle était partout, Kareena Kapoor était le premier choix, Preity était le deuxième choix, donc tout ce que je peux dire merci Kareena de ne pas avoir fait le film », a-t-elle conclu en disant : « De toute façon, le film était dans mon destin. » Plus tard, lorsque Karan a demandé à Saif qui serait une meilleure Naina, Saif a répondu : « Maintenant que j’ai vu le film, je ne pense pas qu’il y aurait une meilleure Naina. »

Karan Johar fait face à de nombreuses critiques pour sa méchanceté envers Preity, mais il semble que les gens aient oublié qu’il l’a choisie pour le film et a donné à Preity le plus gros succès de sa carrière.