Kareena Kapoor Khan a honte d’avoir partagé un selfie sans maquillage

Les actrices vieillissent, et accepter de vieillir est le pas le plus beau et le plus courageux que l’on puisse faire, surtout quand on appartient à un monde glamour. Il suffit de regarder Kareena Kapoor Khan et à quel point elle est belle dans son selfie alors qu’elle dépose sa photo sur son profil Instagram. Les fans de Bebo sont hypnotisés par sa beauté sans faille et disent qu’elle vieillit avec grâce, mais il y en a beaucoup qui lui font honte, et nous ne comprenons pas pourquoi. Eh bien, oui, Kareena Kapoor Khan vieillit, et elle est humaine ; quel est le besoin de vieillir la honte, d’appeler des noms et d’être méchant?

Kareena Kapoor Khan fait face à la honte de l’âge pour avoir laissé tomber ce selfie sans maquillage.

Un utilisateur a commenté. » Qu’est-ce que ça fait de vieillir et de tante grise « . Un autre utilisateur a dit : « Sabse khubsurat ladki bolata hai vah tumhen Budhi ho gai hai ». Alors que ses fans l’ont saluée comme la femme la plus flamboyante. Kareena Kapoor Khan, qui s’est toujours foutue des jugements, n’est évidemment pas affectée par la négativité, car elle fait partie de ces actrices gracieuses qui acceptent le changement de sa vie personnelle et professionnelle avec beaucoup de facilité et de bonheur.