Kareena Kapoor Khan a été brutalement critiquée pour ne pas se tenir correctement pendant l’hymne national : « C’est tellement pathétique… »

Kareena Kapoor Khan attend la sortie de Jaane Jaan, qui sera diffusée sur Netflix ce jeudi 21 septembre. Le film Sujoy Ghosh, qui marque ses débuts en OTT, met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat dans les rôles principaux. L’actrice a donné plusieurs interviews et assisté à plusieurs événements pour promouvoir le thriller policier.

Lors de l’un des événements de la semaine dernière, Kareena a été vue chantant l’hymne national avec d’autres femmes. L’actrice, qui était magnifique dans une robe rouge, s’est cependant fait troller alors qu’elle tenait ses mains jointes et continuait de les bouger tout en chantant Jana Gana Mana, ce qui a été remarqué par plusieurs internautes aux yeux d’aigle dans la vidéo partagée par FilmyGyan sur Instagram.

Réagissant à la même chose, un internaute a écrit : « L’hymne national est chanté au garde-à-vous. C’est tellement pathétique que les soi-disant « stars » ne le savent pas », tandis qu’un autre a ajouté : « Nous nous tenons au garde-à-vous pendant l’hymne national ». . « S’il vous plaît, dites-lui que nous nous tenons au garde-à-vous et que nous ne nous tenons pas la main en chantant l’hymne national », lit-on dans un autre commentaire.





Pendant ce temps, côté travail, l’actrice de Jab We Met sera prochainement vue dans The Buckingham Murders, réalisé par Hansal Mehta. Dans une récente interview, l’actrice a révélé que le film avait été en grande partie tourné en anglais et que les réalisateurs prévoyaient une sortie limitée dans certains cinémas indiens en décembre.

Kareena a également The Crew prévu pour une sortie en mars 2024. Elle partagera l’espace d’écran avec sa co-star d’Udta Punjab, Diljit Dosanjh et deux autres grandes dames Tabu et Kriti Sanon. Le film est réalisé par Rajesh Krishnan qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Lootcase, mettant en vedette le beau-frère de l’actrice Kunal Kemmu, marié à la sœur de Saif Ali Khan, Soha Ali Khan.

