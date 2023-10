Kareena Kapoor écrit une note émouvante sur son personnage dans The Buckingham Murders de Hansal Mehta

Kareena, qui produit également le projet avec Ekta Kapoor et Shobha Kapoor, a écrit une note émouvante sur son personnage dans The Buckingham Murders de Hansal Mehta.

Kareena Kapoor Khan dit qu’elle a toujours été fan de romans policiers et son prochain film, The Buckingham Murders, a exaucé son souhait de jouer dans un de ces romans. Réalisé par Hansal Mehta, « Les Meurtres de Buckingham » est présenté comme un « thriller atmosphérique ». Le film a été présenté en première mondiale samedi au 67e BFI London Film Festival.

Kareena, qui produit également le projet avec Ekta Kapoor et Shobha Kapoor, a déclaré qu’elle se sentait excitée en tant qu’actrice et productrice pour la première fois. Elle a écrit : « Jas était un personnage que j’attendais de jouer depuis 23 ans, étant une grande fan du genre des séries policières… je regarde tout, de Karamchand à Helen Mirren dans Prime Suspect en passant par Hercule Poirot dans Agatha Christie en passant par Kate. Winslet dans Mare of Easttown, je mourais d’envie d’être cette détective. »





Elle a ajouté : « Sur un résumé de 25 pages que Hansal et Ekta m’ont donné, j’ai commencé à le lire à 1 heure du matin et je savais que j’avais trouvé la femme que je voulais être… Ekta, Hansal et moi sommes partis pour ce voyage vers faire un film un peu non conventionnel, mais un film qui a du cœur, un peu de sourire et, oh mon Dieu, beaucoup de larmes… Il a été projeté au British Film Institute hier soir, et alors que ce film commence son voyage. .. dans le monde du cinéma… Je ne pourrais pas être plus nerveux et excité en tant qu’acteur et producteur pour la première fois… Je me sens tellement étrange d’écrire ça… mais je me sens vraiment cool… Alors je vous donne à tous un aperçu de ce joyau que nous avons créé… dans le monde de जस भामरा. J’espère que Jas n’a pas encore terminé son voyage, car cela a été un rêve de continuer cette femme merveilleuse mais forte dont le chagrin est au-delà de toute mesure mais plus fort qu’elle ne l’imagine. «