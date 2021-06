Kareena Kapoor demande des frais énormes de Rs 12 cr pour jouer à Sita à l’écran ? | Buzz News

New Delhi : l’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan est de nouveau dans l’actualité et cette fois c’est pour son prochain opus magnum. Le buzz est fort qu’elle a augmenté ses honoraires pour un drame d’époque dans lequel on lui a offert le rôle de Sita.

Selon un rapport de Bollywood Hungama, le film d’Alaukik Desai raconte l’épopée Ramayan du point de vue de Sita et Kareena Kapoor est le premier choix du cinéaste. Citant une source, le rapport mentionne que bien que Bebo facture entre 6 et 8 crores de roupies, pour ce drame d’époque, elle a facturé 12 crores. Cependant, c’est parce que le film demande au moins 8 à 10 mois de travail de préparation et de tournage.

Bebo a en préparation le film de Veere Di Wedding 2 et Hansal Mehta qui sera tourné en premier.

Ce n’est qu’après ces deux projets que le drame d’époque sur Sita commencera car il nécessite beaucoup de temps.

Peu de temps après qu’il a été annoncé que Kareena jouerait le rôle principal dans le drame épique, les internautes ont réagi à la nouvelle. Alors que certains étaient heureux du développement, d’autres ont trollé l’actrice.

Cependant, aucune déclaration officielle n’a encore été faite par les réalisateurs ou l’actrice.