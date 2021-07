New Delhi: L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan a fait une demande intéressante à Ranbir Kapoor sur son Instagram et les fans sont ravis de voir si l’acteur répondra à son plaidoyer excentrique. L’actrice, dans la vidéo, a déclaré qu’elle souhaitait que l’acteur de « Sanju » rejoue son célèbre « numéro d’article » qu’il avait interprété dans une serviette pour le film « Saawariya » ! Elle a dit: « Oye, tu aurais dû réfléchir à deux fois avant de répondre aux demandes, Ranbir. Quoi qu’il en soit, que diriez-vous de reconstituer votre célèbre numéro d’article. Arre, celui avec la serviette, pour moi et Lolo. Et au fait, vos numéros d’articles sont encore plus connus que les nôtres. »

Kareena a écrit dans la légende : « J’ai envoyé ma demande… maintenant nous n’aurons plus qu’à attendre le fameux numéro d’article !! »

Découvrez sa demande hilarante:

Plus tôt, le 30 juin, l’actrice s’était rendue sur Instagram pour célébrer ses 21 ans dans l’industrie cinématographique avec une vidéo flashback. La vidéo présentait des scènes de son premier film « Refugee » réalisé par JP Dutta. Abhishek Bachchan, qui a également fait ses débuts avec le film, était jumelé avec l’actrice du film.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chaddha’ d’Aamir Khan et l’opus magnum multi-starrer ‘Takht’ de Karan Johar.