Kareena Kapoor célèbre l’anniversaire de Karisma Kapoor et l’appelle “la fierté de notre famille”

L’actrice Kareena Kapoor a souhaité à sa sœur Karisma Kapoor son 48e anniversaire avec une adorable photo et son message sincère. La star de Jab We Met a exprimé ses sentiments pour sa sœur aînée sur ses réseaux sociaux et a partagé une jolie photo de bébé Karisma. Le poste de Khan pour Karisma justifie le fait qu’elle et Kapoors la regardent, et Kareena l’a même appelée comme la «fierté de sa famille».

La photo que Kareena a postée sur son Instagram est son moment préféré de la fille d’anniversaire, et elle a partagé la photo avec une légende qui dit : “Pour la fierté de notre famille… C’est ma photo préférée de toi… Aaj Sab bolo. ..Joyeux anniversaire à notre LoLo. #juste la meilleure sœur de tous les temps… @therealkarismakapoor.”

Voici le poste







Après le post de Kareena, plusieurs contemporains et autres artistes ont également souhaité la star de Raja Babu. Neha Dhupia a écrit : “Joyeux anniversaire Lolo”. Ranveer Singh a posté des émojis cardiaques. Amruta Arora Ladakh a également répondu au message et a déclaré: “Ohhh lolo (émojis du cœur) joyeux anniversaire à notre plus belle.” La réalisatrice Zoya Akhtar a également commenté la photo en disant : “Comme c’est mignon (emoji souriant) happy b Lolo.” Le réalisateur Prem Soni lui a également souhaité en disant : “Joyeux anniversaire très chère @therealkarismakapoou je t’envoie de l’amour.”

Côté travail, Kareena sera ensuite vue avec Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha. Une vidéo récente du tournage de Laal Singh Chaddha montre comment Aamir Khan craignait que Kareena Kapoor ne « s’enfuie » du film. On peut les voir discuter de la chanson dans la vidéo que Kareena Kapoor a postée avant la sortie du single Phir Na Aisi Raat Aayegi. Kareena peut être entendue chanter dans les premiers instants de la vidéo, disant à l’équipe de tournage que c’est sa chanson préférée du film. Dans le deuxième segment de la vidéo, Aamir peut être vu dans un studio d’enregistrement arborant l’apparence de Laal Singh Chaddha, qui comprend une barbe épaisse, des cheveux longs et une casquette bleue. Il est montré indiquant avec son téléphone que la chanson « Ye gaana sunke Kareena ne bola » c’est la chanson de la décennie. Ye ab main usko sunauga toh boligi, yeh kya kardia. Heroine apni bhaag jayegi” Laal Singh Chaddha sort en salles le 11 août.