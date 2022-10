Kareena Kapoor célèbre Diwali avec son ‘parivar’ Saif Ali Khan, Neetu Kapoor, Karisma Kapoor, Randhir Kapoor

A l’occasion de Diwali, Kareena Kapoor Khan a régalé les fans en partageant une photo avec les membres de sa famille. Des membres de la famille Kapoor et des Pataudis ont assisté au dîner hier soir à la résidence de Kareena et Saif à Mumbai.



Sur l’image, on peut voir Kareena et Saif posant avec Babita Kapoor, Neetu Kapoor, Randhir Kapoor, Karisma Kapoor, Soha Ali Khan et Rima Jain. “Parivar”, a-t-elle légendé le message avec un emoji au cœur noir.







Soha a également partagé des photos du dîner de Diwali sur Instagram. Les images montrent Kareena, Saif, Kunal Kemmu et Soha posant joyeusement ensemble. “J’aime la lumière et le rire. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, un très joyeux Diwali, Joyeux Diwali”, a déclaré Soha sous-titré les images.







Karisma a également posté une photo avec ses parents Randhir Kapoor, Babita Kapoor et sa sœur Kareena et elle a écrit : « Love and Light ». Le cousin de Kareena, Ranbir Kapoor, et sa belle-sœur Riddhima Kapoor étaient absents du dîner de famille.





La semaine dernière, nous avons vu de nombreuses stars de Bollywood organiser de somptueuses soirées Diwali pour la fraternité cinématographique. De Ayushmann Khurrana, Ekta Kapoor à Kriti Sanon et Bhumi Pednekar, plusieurs stars ont organisé des fêtes de Diwali chez elles.