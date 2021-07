Kareena Kapoor brille dans les portraits monochromes de la deuxième grossesse avec Jeh ! – Voir photos | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan s’est récemment rendue sur son Instagram pour partager de superbes portraits monochromes d’elle juste une semaine avant la naissance de son deuxième petit garçon Jeh et les fans ne peuvent pas oublier les charmantes photos. Sur les photos, Kareena porte une brassière noire avec une chemise blanche et un pantalon blanc. Au cours de la dernière semaine de sa grossesse, elle dégageait une lueur incontournable que le photographe Rohan Shrestha a parfaitement capturée.

Elle a republié la légende rédigée par le photographe Rohan, indiquant : « Juste une semaine avant qu’elle ne livre pour le deuxième, j’ai eu le plaisir absolu d’avoir l’opportunité de prendre des portraits de Bebos (pour la deuxième fois). La première fois, c’était l’été de 2017. Maquillage par l’intemporel @mickeycontractor, coiffé par mon vieil ami @tanghavri et coiffé par une autre légende de @yiannitsapatori. Le shooting a été rendu possible par @poonamdamania et @nainas89 pour qui j’ai une immense gratitude. Et surtout merci @kareenakapoorkhan pour sa gentillesse, sa patience et un merveilleux sujet à photographier au cours des années où nous avons travaillé ensemble. »

Découvrez les images époustouflantes:

Plus tôt, le père de Kareena, Randhir Kapoor, avait révélé que Bebo et Saif avaient décidé d’un nom pour leur deuxième fils – Jeh. Randhir a déclaré à ETimes : « Oui, le fils cadet de Kareena et Saif s’appelle Jeh. Nous l’avons finalisé il y a environ une semaine. »

Le couple puissant de Bollywood, Kareena Kapoor et Saif Ali Khan, avait accueilli son deuxième paquet de joie le 21 février 2021. Taimur, quant à lui, est né à Mumbai le 20 décembre 2016. Taimur a fait parler de lui pendant des années. sa naissance et jouit encore d’une renommée considérable à un très jeune âge.

Cependant, il semble que les parents de Taimur, Kareena et Saif, aient décidé de ne pas emprunter la même route avec leur deuxième petit garçon, car ils ont caché son visage au public. Ils n’ont partagé que des photos où le visage du petit n’est pas visible, évitant ainsi toute surexposition aux médias.

Côté travail, l’actrice sortira bientôt un livre intitulé « Kareena Kapoor Khan’s Pregnancy Bible » détaillant son expérience de ses deux grossesses.