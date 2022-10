Kareena Kapoor “au travail” avec son fils Jeh avec style, partage des photos

On dirait que Kareena Kapoor Khan transmet son amour pour la mode à son petit Jeh. Jeudi, Kareena, qui tourne actuellement pour le projet de Hansal Mehta à Londres, a posté deux jolies images avec son fils cadet Jeh.

Sur les photos, le duo mère-fils porte des tenues décontractées et complète son look avec des lunettes cool.

“Je vais travailler avec mon garçon… mais une pose rapide avant de partir…#Jeh baba#Kaam pe chalo…”, a écrit Kareena en légende du post.













Les publications de Kareena et Jeh ont suscité plusieurs likes et commentaires de la part des utilisateurs des médias sociaux.

“Oh MY, Jeh Jaan !!! Mahsha`Allah. Je vous aime les gars”, a commenté Saba Pataudi. Alia Bhatt a appelé Kareena, Jeh “superstars”.

“Omg. Comme c’est absolument adorable”, a commenté Soni Razdan.

“Mourir d’une attaque de gentillesse”, a commenté la styliste de mode Tanya Ghavri.

En parlant du projet, il est dirigé par Hansal Mehta. Il est coproduit par Ekta Kapoor et Kareena. En travaillant avec Kareena, Ektaa a partagé plus tôt, “Kareena a été un acteur avec un travail énorme et admirable (presque envieux) … et tandis que ses co-stars masculines sont devenues producteurs en temps voulu, elle a finalement rejoint le train en marche maintenant ! J’ai toujours cru que les femmes avaient une part égale ou jouaient dans l’entreprise et le succès d’un film.

Ektaa a ajouté : “Ça a été un voyage difficile, mais encourageant et heureux ! Je suis si heureuse qu’aujourd’hui, nous puissions nous responsabiliser comme ça ! Je souhaite à Kareena Kapoor Khan le meilleur dans son parcours en tant que productrice… ajoutant une autre plume à sa carrière déjà illustre ! Puissions-nous avoir plus d’elle dans notre tribu !”

Kareena s’est envolée pour Londres il y a quelques jours et depuis, l’acteur partage de nombreux messages pour tenir ses fans informés.