Kareena Kapoor, Anushka Sharma, Katrina Kaif, d’autres partagent des voeux adorables pour la diva

Priyanka Chopra Jonas fête aujourd’hui son 39e anniversaire. Priyanka est peut-être une star mondiale maintenant, elle sera pour toujours notre fille desi. Pour souhaiter à la diva sa journée spéciale, les célébrités de Bollywood ont partagé des vœux adorables pour Priyanka sur leurs poignées de médias sociaux.

Kareena Kapoor Khan a profité de ses histoires Instagram et a partagé une photo en noir et blanc à couper le souffle de Priyanka dans une robe noire. « Joyeux anniversaire Priyanka… Puissiez-vous continuer à briser les frontières pour toujours… beaucoup d’amour », a-t-elle légendé la photo.

Parineeti Chopra a partagé une photo d’elle et de la main de Priyanka. Elle a écrit : « Vous savez que vous êtes sœurs quand… Vous allez chercher le même nail art, sur le même doigt, sans le planifier. @priyankachopra joyeux anniversaire mimi didi. Tu es une légende. Fin de l’histoire. »

Anushka Sharma a également partagé une photo de PeeCee sur son histoire Instagram. Sur la photo, on peut voir Priyanka danser dans une magnifique robe jaune. En partageant la photo, Anushka a écrit: « Voici une vie bénie remplie de beaucoup d’amour et de bonheur. »

Katrina Kaif a également partagé une photo de Priyanka avec une note adorable. Elle a dit: « Depuis mes jours de gourou, je redoutais de danser après toi. Le feu et la conduite m’ont toujours inspiré à différents moments de ma vie, des promenades en voiture importantes et des sorties nocturnes, chaque fois que nous nous rencontrons, c’est toujours une explosion – Continuez à monter de plus en plus haut et soyez toujours bénis. Joyeux anniversaire @priyankachopra.

Riteish, la co-star de ‘Bluffmaster’ de Priyanka, a partagé une photo filtrée de Priyanka sur Twitter et a écrit: « Joyeux anniversaire, cher @priyankachopra, je te souhaite bonheur, amour et bonne santé. Puissiez-vous inspirer pour toujours tout le monde autour de vous à faire de leur mieux. Beaucoup d’amour. »

Bon anniversaire mon cher @priyankachopra – en vous souhaitant bonheur, amour et bonne santé. Puissiez-vous inspirer pour toujours tout le monde autour de vous à faire de leur mieux. Beaucoup d’amour. pic.twitter.com/DJcAMFOjnb – Riteish Deshmukh (@Riteishd) 18 juillet 2021

Madhuri Dixit a partagé une adorable photo où elle et Priyanka peuvent être vues en train de serrer une jambe ensemble. « Joyeux anniversaire, Darr Priyanka. Fait du. Je suis fier de te voir grandir de force en force. Je vous souhaite bonne chance dans toutes vos entreprises fortes. Beaucoup d’amour », a-t-elle écrit.

La cinéaste Zoya Akhtar a écrit : « Joyeux anniversaire PeeCee. Continuez à réaliser vos rêves.

Kirara Advani a partagé une photo de Priyanka Chopra et a écrit: « Joyeux anniversaire OG desi girl @priyankachopra. »

Janhvi Kapoor a partagé une photo de Priyanka sur son histoire Instagram et a écrit : « » Joyeux anniversaire à la fille desi préférée de tout le monde ! Je vous souhaite une autre année d’être un patron complet et de le rendre si facile et amusant !

Pas seulement des célébrités, mais des souhaits affluent pour Priyanka du monde entier.