New Delhi: Vendredi 9 juillet, l’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan s’est rendue sur Instagram pour annoncer une nouvelle très excitante à ses fans ! L’actrice a informé ses abonnés qu’elle publierait un livre intitulé « La Bible de la grossesse de Kareena Kapoor Khan » détaillant son expérience de ses deux grossesses. Elle parlera franchement des mauvais et des bons jours et donnera un aperçu de ses pensées et de ses sentiments en tant que nouvelle mère. Le livre lui tient à cœur car elle l’a appelé son « troisième enfant ». La « Bible de la grossesse », a-t-elle affirmé, a été vérifiée et approuvée par le corps officiel indien de gynécologues et d’obstétriciens et plusieurs experts dans le domaine.

L’actrice a publié trois articles distincts sur la sortie du livre. Dans le premier, elle a taquiné le livre avec une photo d’une échographie, puis plus tard, a révélé le livre cartonné dans une vidéo. Dans son dernier message, elle a révélé la couverture de son livre.

Dans la légende, elle a écrit: « Cela a été tout un voyage… à la fois mes grossesses et la rédaction de ma Bible de la grossesse. Il y a eu de bons et de mauvais jours; certains jours j’étais impatient d’aller travailler et d’autres où j’ai eu du mal à sortir de lit. Ce livre est un récit très personnel de ce que j’ai vécu à la fois physiquement et émotionnellement au cours de mes deux grossesses. À bien des égards, ce livre est comme mon troisième enfant… de la conception à sa naissance aujourd’hui. Publié par @juggernaut.in et l’incroyable @chikisarkar, je suis fier de partager que ma Bible de la grossesse est vérifiée et approuvée par le FOGSI, l’organisme officiel indien de gynécologues et d’obstétriciens, avec l’aide de plusieurs voix d’experts comme @rujuta.diwekar, le Dr Sonali Gupta et le Dr. Prabha Chandra de NIMHANS. Je suis à la fois excité et nerveux de partager cela avec vous. Le lien de pré-commande est dans ma bio. »

Découvrez ses articles passionnants:

Kareena est mariée à Saif Ali Khan avec qui elle a eu une histoire d’amour de rêve et un mariage de conte de fées. Le duo est sorti ensemble pendant plusieurs années avant de se marier le 16 octobre 2012.

Kareena et Saif sont devenus les fiers parents de Taimur Ali Khan le 20 décembre 2016 et ont accueilli leur deuxième fils le 21 février 2021. Le duo n’a pas encore révélé le nom de leur nouveau paquet de joie.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chaddha’ d’Aamir Khan et l’opus magnum multistarrer ‘Takht’ de Karan Johar.