Kareena Kapoor, Ajay Devgn et Sunny Deol célèbrent la victoire emblématique de l’Inde contre le Pakistan à la Coupe du monde 2023

Après que l’équipe indienne ait battu le Pakistan lors de la Coupe du monde, plusieurs célébrités ont félicité Men in Blue et célébré cette victoire emblématique.

L’Inde a poursuivi sa séquence de victoires contre le Pakistan, alors que l’équipe bleue a battu le Pakistan pour la huitième fois dans l’histoire de la Coupe du monde ODI. Samedi, les principaux rivaux se sont affrontés dans le prestigieux tournoi de la Coupe du monde 2023. Après cette victoire remarquable, plusieurs célébrités ont partagé leur réaction face à ce match acharné. Kareena Kapoor a félicité l’équipe indienne et a écrit sur Instagram : « Félicitations à l’équipe indienne (emojis coeur) qui nous rend toujours fiers… (emoji du drapeau national). »

Ayushmann Khurrana sur X a écrit : « Domination totale dans tous les aspects du jeu. En haut du classement. Équipe indienne bien jouée. »

Domination totale dans tous les aspects du jeu. Haut du tableau. Équipe indienne bien jouée. #IndvsPak #CoupeduMonde2023 pic.twitter.com/eTzXUsXAEz – Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) 14 octobre 2023

Sur Instagram, Anil Kapoor a partagé un moment de victoire du match et a écrit : « L’Inde rugit vers la victoire contre le Pakistan ! Quel match, quelle victoire ! #TeamIndia. »

Ajay Devgn a également célébré la victoire emblématique de l’équipe indienne et a écrit sur Instagram : « La MEILLEURE attaque de bowling, le MEILLEUR alignement de frappeurs, nous avons TOUT ! Le trophée de la Coupe du monde… Nous voilà. »

Sunny Deol a également célébré la victoire de l’Inde et a exprimé sa joie avec son dialogue emblématique de Gadar. « Hindustan Zindabad. Gadar machadiya humare #MeninBLue ne aaj cricket ke madiaan mein. Un immense félicitations à #TeamIndia et à la nation entière qui célèbre cette grande victoire.

À propos du match Inde-Pakistan pour la Coupe du monde

Dans les premiers stades du match, l’Inde a fait un retour remarquable au cours des intermédiaires, éliminant avec succès le Pakistan pour seulement 191 points. Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Mohammed Siraj et Ravindra Jadeja ont chacun revendiqué deux guichets, faisant perdre au Pakistan huit guichets pour seulement 39 courses après un partenariat prometteur entre Babar Azam et Mohammad Rizwan.

Les frappes opportunes de Siraj et Pandya ont écarté les premiers ouvreurs du Pakistan, tandis que le renvoi du capitaine pakistanais par Siraj a mis fin à leur position menaçante de 82 points. Le licenciement LBW de Kuldeep de Saud Shakeel et son licenciement ultérieur d’Iftikhar Ahmed autour de ses jambes ont encore plus déstabilisé l’alignement des frappeurs pakistanais.

La livraison exceptionnelle de Bumrah a renvoyé Rizwan, suivie de son retrait de Shadab Khan lors du prochain tour. L’effondrement du Pakistan s’est poursuivi, conduisant à un score total de 191.