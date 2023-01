Kareena est "Se préparer" Pour l’équipage comme ça. Rhéa réagit

Veuillez ne pas déranger, Kareena Kapoor. Elle est occupée à se préparer pour son prochain projet L’équipage. Nous ne faisons pas de telles affirmations. L’actrice l’a annoncé sur Instagram Stories. Kareena a mis en ligne une vidéo de son temps de yoga. Oh mec. Elle donne l’impression que c’est si facile. Nous avons également un aperçu de la maison de Kareena dans le clip. De l’exercice avec une brique de yoga à la séance de renforcement du tronc, l’actrice fait tout. Le texte qui y était attaché disait : « Se préparer…L’équipage.” Kareena a également tagué Rhea Kapoor, la coproductrice du film. Rhea, qui a déjà travaillé avec Kareena dans Veere Di Mariagea republié le clip et a écrit “Mon champion”.

L’équipage met également en vedette Kriti Sanon et Tabu dans les rôles principaux. Le film est produit conjointement par Rhea Kapoor et Ekta Kapoor. Le projet a été annoncé l’année dernière. Le réalisateur de Rajesh Krishnan sera diffusé en février. Au moment de l’annonce, Tabu a partagé une vidéo avec elle-même, Kareena Kapoor et Kriti Sanon et a déclaré: “” Excitée pour un nouveau voyage fou avec Kareena Kapoor, Kriti Sanon pour Rhea Kapoor et Ekta Kapoor’s next. Réalisé par Rajesh Krishnan. Le tournage commence en février 2023.”

Rhea Kapoor a également partagé quelques aperçus des coulisses et a écrit: «Salut, je suis le producteur et voici mon équipe! Quand les filles se réunissent, une folie magique est inévitable. Kareena Kapoor a été parmi les premières à laisser un commentaire sous le post. Elle a écrit : “Pourquoi sommes-nous si en colère ? Pourquoi Rhea est-elle la meilleure ? Amour”, avec quatre étoiles et un emoji en forme de cœur.

Selon Rhea Kapoor, Tabu a un “sens de l’humour fou”. Partageant une photo de Tabu de la séance photo de l’annonce, Rhea a déclaré: “Iconic Tabu. Fait amusant à propos de tabu, non seulement elle est incroyablement talentueuse et belle, mais elle a aussi un sens de l’humour fou. Irréel. Je ne peux pas le gérer.

Kareena Kapoor a été vue pour la dernière fois en Laal Singh Chaddha aux côtés d’Aamir Khan. En dehors de L’équipage, elle a Sujoy Ghosh La dévotion du suspect X.