Kareem Abdul-Jabbar “ravi” LeBron James a battu le record de buts

Kareem Abdul-Jabbar s’est dit “ravi” que LeBron James l’ait remplacé en tant que meilleur buteur de tous les temps de la NBA, comparant l’expérience à regarder quelqu’un d’autre gagner à la loterie des décennies après l’avoir fait, tout en reconnaissant le dévouement qu’il a fallu à la fois hommes pour atteindre un tel accomplissement.

“Il ne s’agit pas seulement de mettre le ballon dans le cerceau, il s’agit de rester en bonne santé et suffisamment habile pour gravir la montagne escarpée dans de l’oxygène toujours plus mince pendant de nombreuses années, alors que la plupart des autres joueurs ont tapé dessus”, a écrit Abdul-Jabbar dans un long post sur son blog Substack mis en ligne mercredi matin.

Abdul-Jabbar a également repoussé les commentaires de l’ancien coéquipier des Lakers et ami de longue date de Magic Johnson sur le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe en octobre, lorsque Johnson a prédit que le centre du Temple de la renommée ne “s’en sortirait pas bien” lorsque son record de score serait battu.

“Je ne pense pas [he’ll handle it] Bien,” dit alors Johnson. “Soyons honnêtes. Si je dois le dire, nous devons être honnêtes. Et le fait que ce soit un mec qui joue pour les Lakers aussi. … Je pense que ce sera une pilule difficile à avaler.”

Les commentaires de Johnson sont intervenus peu de temps après que James a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-là qu’il n’avait “aucune relation” avec Abdul-Jabbar et après qu’Abdul-Jabbar ait critiqué James ces dernières années pour des actions telles que James publiant un mème comparant le virus COVID-19 au grippe en 2021 et l’une des célébrations sur le terrain de James.

Abdul-Jabbar était présent lorsque James a battu son record contre le Thunder mardi soir, présentant à James un ballon de basket à mi-terrain et l’embrassant lors de la cérémonie de mi-match honorant l’exploit de James.

L’homme de 75 ans a répondu à la fois aux mots de Johnson et de James dans son message Substack mercredi, réprimandant Johnson et disant qu’il pensait que sa propre critique de l’approche de James envers COVID-19 et les vaccins s’apparentait à un léger “coup de coude” entre coéquipiers. Abdul-Jabbar a écrit qu’il ne pense actuellement à son record de score que lorsque quelqu’un d’autre l’évoque, et qu’il se soucie beaucoup plus de son héritage en tant que militant de la justice sociale, de son travail continu dans cet espace et du temps qu’il passe avec sa famille à cet endroit. point dans sa vie.

“Désolé, Earvin. Je t’aime, mon frère, mais cette fois, tu t’es trompé”, a écrit Abdul-Jabbar. “Je ne suis pas le grand-père grincheux sur le porche qui crie aux enfants de ne pas s’approcher de ma pelouse. Je m’inquiète beaucoup plus de choisir le bon mot dans cette phrase que de battre mon record.”

L’homme encore affectueusement appelé “Cap” pour son rôle de leader vétéran pendant la dynastie des championnats “Showtime” de l’équipe des années 1980 a également confirmé qu’il n’avait pas beaucoup de relation avec la superstar vétéran actuelle des Lakers.

“Pour cela, je m’en veux”, a écrit Abdul-Jabbar. “Pas pour tout ce que j’ai fait, mais peut-être pour ne pas avoir fait plus d’efforts pour le contacter. Par nature, je n’ai jamais été un type copain et tendre la main.”

En plus de sa nature introvertie, Abdul-Jabbar a également cité l’écart d’âge entre lui et James, son désir de se concentrer sur l’entretien d’amitiés de longue date avec d’autres personnalités des Lakers telles que Johnson, Michael Cooper et Jerry West au lieu de nouer de nouvelles amitiés NBA, et James ‘ avec le regretté Kobe Bryant comme raisons pour lesquelles il n’a pas cherché James plus seul.

Abdul-Jabbar aussi a critiqué James lors d’une apparition publique en avril 2022, affirmant que le quadruple champion de la NBA avait fait et dit des choses “vraiment en dessous de lui” et qu’il “se tenait des deux côtés de la clôture” avec “une vision différente de tout”. Il s’est formellement excusé pour ses paroles un jour plus tard, disant qu’il a “un immense respect” pour James et que le joueur de 38 ans “a tant fait pour la communauté noire ainsi que pour le basket-ball”.

La légende à la retraite a poursuivi ses éloges de la superstar active dans l’article de mercredi. En se comparant à James, Abdul-Jabbar a déclaré qu’il avait marqué autant de points parce que marquer n’était pas son obsession et être un bon coéquipier était au cœur de sa philosophie de basketteur.

“Je pense que LeBron a la même philosophie”, a écrit Abdul-Jabbar.

Il a également fait référence à un article de Sports Illustrated de 2020 nommant James pour le prix du sportif de l’année du magazine, l’un des articles qu’Abdul-Jabbar a déclarés sont de nombreux articles qu’il a écrits “faisant l’éloge de LeBron”.

“Ma bonne opinion de LeBron a grandi au cours des deux années écoulées depuis que j’ai écrit cela”, a déclaré Abdul-Jabbar. “Sa passion pour la justice sociale et l’amélioration de sa communauté n’a fait qu’augmenter – et son athlétisme a grimpé à un tout autre niveau de performance. … C’est pourquoi je ne veux pas que mes fans ternissent ou équivoquent en aucune façon son énorme réussite. C’est tout à propos de LeBron faisant quelque chose que personne d’autre n’a fait, de marquer plus de points que quiconque n’a pu en 75 ans.

“L’essentiel à propos de LeBron et moi : LeBron me fait aimer le jeu à nouveau. Et il me rend fier de faire partie d’un groupe toujours plus large d’athlètes qui se soucient activement de leur communauté.”

