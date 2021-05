Kareem Abdul-Jabbar parle de justice sociale, de LeBron James et du vaccin COVID

Au cours de 20 saisons NBA, Kareem Abdul-Jabbar a récolté des trophées qui symbolisaient ses championnats NBA (six), ses MVP de la finale (deux) ou ses MVP de la saison régulière (six).

Au milieu de la quête continue de la légende de la NBA pour résoudre les problèmes de justice sociale avec ses mots écrits et parlés ainsi que des initiatives communautaires, Abdul-Jabbar a un autre prix qui lui est associé. La NBA a créé le «Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award», qui ira à un joueur actuel de la NBA qui se traduira par un don de 100 000 $ à une organisation de son choix. Les quatre autres finalistes sélectionneront chacun une organisation qui recevra un don de 25 000 $.

Les 30 équipes de la NBA nommeront un joueur de leur liste pour la considération du prix. Un membre engagé de sept membres composé de légendes de la NBA, de dirigeants de la ligue et de leaders de la justice sociale sélectionnera le gagnant et quatre finalistes.

Abdul-Jabbar s’est entretenu avec USA TODAY Sports à propos du prix, recevant le vaccin COVID-19 et l’implication des joueurs de la NBA sur le front de la justice sociale. L’interview a été éditée pour plus de clarté et de concision.

Quelles sont vos attentes quant aux réalisations de ce prix?

Abdul-Jabbar: «J’espère que cela incitera tous les joueurs de la ligue à voir ce qu’ils peuvent faire dans leurs communautés pour améliorer leurs communautés. Nous leur donnons de l’argent pour se disperser et leur donnons une idée de la façon d’influer sur le changement. Nous ne pouvons donc pas perdre. Cela va continuer à se répandre. Nous avons quelques personnalités comme LeBron [James], par exemple, qui ont fait des choses incroyables. Mais cela arrive au point où tout le monde dans la ligue pourrait vouloir faire quelque chose. Nous en ferons beaucoup plus de cette façon.

Quels sont vos points à retenir sur la manière dont les joueurs de la NBA ont utilisé leur plateforme au cours de l’année écoulée pour s’exprimer sur les questions de justice sociale?

Abdul-Jabbar: «Prenez LeBron par exemple. Il envoie tout un district scolaire à l’école jusqu’au collège. C’est incroyable. C’est une chose merveilleuse. [Former WNBA player] Maya Moore a aidé un jeune homme à sortir de prison après avoir été condamné à tort. Elle a une excellente idée sur la façon de rendre la communauté meilleure et a utilisé sa position pour aider le jeune homme à obtenir justice. C’est le résultat direct de ce type d’activisme. Nous allons en voir beaucoup plus. »

Quel a été votre rite de passage avec la manifestation pendant le mouvement des droits civiques?

Abdul-Jabbar: «J’ai dénoncé les Jeux olympiques de 1968. Je pense que cela m’a vraiment aidé à comprendre ce qui était en jeu. Il y a eu d’autres problèmes économiques. Regardez le leadership qu’Oscar Robertson a fourni pour que nous puissions obtenir une agence libre. Ils étaient très importants pour notre avenir financier. Nous avons pu l’obtenir grâce au leadership des gars de la NBA. Leur leadership est omniprésent. »

Pourquoi était-il important pour vous de faire partie des PSA de la NBA qui encouragent les gens à prendre le vaccin COVID-19?

Abdul-Jabbar: «Dans la communauté noire, le refus d’un traitement efficace était une chose courante. Les Noirs en ont souffert. Dans ce cas, les Noirs souffriraient s’ils ne reçoivent pas le traitement. Nous avons la possibilité de recevoir le traitement pour garder notre communauté en santé. Nous devons en profiter. C’est ce qui me motive.

Qu’est-ce qui vous a mis à l’aise de le prendre?

Abdul-Jabbar: «J’attendais juste qu’ils en aient un qui, à leur avis, était efficace et sûr. Une fois que l’information est sortie que ces vaccins fonctionneraient, je suis allé de l’avant. Je n’ai eu aucun problème avec ça.

Avez-vous reçu des commentaires des joueurs ou de la communauté?

Abdul-Jabbar: «Je n’ai pas reçu beaucoup de commentaires. Je suis vraiment content que le programme du président Biden ait été efficace. Je pense qu’il a fait du bon travail.

Quel est votre message à tous les joueurs de la NBA et à la communauté qui ne sont pas à l’aise avec le vaccin?

Abdul-Jabbar: «Je leur dirais simplement d’aller parler à quelqu’un en qui vous respectez et en qui vous avez confiance si le vaccin est sûr et efficace. Si vous n’êtes pas satisfait, ne le prenez pas. Mais je pense que vous constaterez que le vaccin va sauver des vies et nous ramener à la normale beaucoup plus tôt que nous ne l’espérons.

Qu’avez-vous fait de la Sky Hook Foundation?

Abdul-Jabbar: «Nous avons fait du bon travail en faisant comprendre aux gens que la science, la technologie et les mathématiques sont là où les bons emplois seront au 21e siècle. Nous essayons de faire passer ce message aux enfants. Ma fondation est active depuis 2009 et nous venons de recevoir du soutien. Nous pourrons maintenant réduire la liste d’attente de six ans à deux ans et demi. Nous faisons des progrès. »

Quelles sont les prochaines étapes pour progresser davantage vers l’égalité raciale?

Abdul-Jabbar: «Nous devrons continuer à communiquer efficacement. Si nous pouvons respecter ce que nous entendons de nos concitoyens et des autres personnes qui y ont contribué, c’est ainsi que des progrès sont réalisés. Tout ne se produit pas en même temps. Cela demande beaucoup de va-et-vient. Mais nous pouvons y arriver.

Sur quels autres projets travaillez-vous?

Abdul-Jabbar: «Je vais être sur History Channel pour parler de l’histoire de la protestation (un documentaire d’une heure dont la première est prévue en juin). Nous parlerons du mouvement pour le suffrage, du mouvement des droits civiques et de certains mouvements ouvriers. Ils sont tous vraiment un précédent pour ce qui se passe actuellement. Ce qui est passé est un prologue. Nous avons fait du très bon travail avec ça.

