Kareem Abdul-Jabbar offre à Victor Wembanyama des Spurs un peu de basket-ball et de sagesse de la vie

LAS VEGAS – Si vous avez toujours voulu rencontrer une légende de la NBA, une star actuelle ou future, vous en avez l’opportunité.

Le tout premier NBA Con, un événement de trois jours qui se termine dimanche au Mandalay Bay Convention Center, offre aux fans une expérience culturelle unique et se déroule conjointement avec la NBA Summer League.

Kareem Abdul-Jabbar, Isiah Thomas, Trae Young, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Scoot Henderson, Keegan Murray et bien sûr Victor Wembanyama ne sont que quelques-uns des joueurs passés et présents de la NBA qui ont fait des apparitions samedi.

Et si vous aimez l’art, la musique, la mode, les podcasts, les exercices de basket-ball interactifs et les opportunités sur le terrain, l’événement est fait pour vous. Vous voulez posséder un morceau de l’histoire de la NBA ? Il propose des vêtements et des objets de collection en édition limitée, qui comprennent des sections de courts de la NBA qui peuvent être achetées.

« NBA Con est pour tous les fans », a déclaré Joey Graziano, responsable de la stratégie et du développement des événements de la NBA. « Il combine la passion de nos joueurs et de nos fans pour le jeu avec leurs intérêts authentiques hors du terrain pour créer des expériences uniques qui ne pourraient prendre vie que grâce au fandom de la NBA. »

Mais une légende de la NBA et le choix n ° 1 au classement général de cette année étaient la principale attraction samedi après-midi.

Dans un panel animé par Thomas, l’ancien grand Pistons, Abdul-Jabbar et Wembanyama ont discuté de l’état du jeu et de ce à quoi il ressemble à l’avenir.

Interrogé par Thomas sur la façon dont le jeu a changé, Abdul-Jabbar n’a pas hésité à dire que la « brutalité » sur le terrain n’est plus ce qu’elle était.

« Et c’est une bonne chose pour vous », a déclaré Abdul-Jabbar en regardant Wembanyama.

Abdul-Jabbar a également mentionné comment le style du jeu et les joueurs ont changé.

« Nous avons été surcoachés. … Je voulais amener le ballon (comme Wembanyama l’a fait lors de son match d’ouverture de la ligue d’été) mais je n’y étais pas autorisé. Si je l’avais fait, j’aurais eu des éclats dans le cul (en m’asseyant sur le banc).

Abdul-Jabbar a dit à Wembanyama de ne pas oublier les joueurs qui ont ouvert la voie.

« Je suis reconnaissant pour les gars qui m’ont précédé », a déclaré Abdul-Jabbar. « Oscar Robertson, Bill Russel. … Avez-vous déjà entendu parler du Sommet de Cleveland ? J’étais là-bas avec Muhammad Ali. … Vous allez avoir l’occasion de rencontrer des gens comme ça et de faire une différence.

« C’est difficile à croire pour vous, mais les joueurs en été ont dû travailler chez des concessionnaires automobiles juste pour de l’argent supplémentaire », a déclaré Abdul-Jabbar. « N’est-ce pas fou ?

Wembanyama se concentrait sur l’ancien champion de la NBA chaque fois qu’il parlait. Comme un enfant écoutant son père, Wembanyama a hoché la tête de haut en bas quand Abdul-Jabbar a offert des conseils, notamment économiser et investir de l’argent.

« Dans 20 ans, vous serez content que je vous l’ai dit aussi », a déclaré Abdul-Jabbar.

Wembanyama n’a pas été submergé par le moment, ses premières semaines dans la ligue ou sa performance offensive terne lors du match d’ouverture de la ligue d’été pour les San Antonio Spurs vendredi soir.

« J’ai une responsabilité envers tous les jeunes fans », a déclaré Wembanyama. « Ma meilleure façon de rendre tout l’amour que j’ai reçu est de gagner des bagues. »

Tous les fans des Spurs présents ont applaudi bruyamment.

Abdul-Jabbar et Thomas ont également souligné les points positifs du match d’ouverture de Wembanyama.

« Savez-vous à quel point il est difficile de bloquer cinq tirs dans un match ? » Thomas a demandé plusieurs fois en jetant un coup d’œil vers Wembanyama (qui en avait cinq lors du match de vendredi) puis vers la foule.

Et Abdul-Jabbar a convenu: « Vos coéquipiers seront ravis de vous avoir. »

Pour les billets pour l’événement de dimanche, visitez NBACon.com ou NBAEvents.com. L’admission commence à 30 $ pour les enfants et à 60 $ pour les adultes avec d’autres forfaits MVP plus chers. Et même si vous assistez à des matchs de la ligue d’été, il y a une navette gratuite entre le Thomas & Mack Center et Mandalay Bay qui part de chaque endroit toutes les 30 minutes de midi à 20 h le dimanche.

(Photo du haut de Victor Wembanyama, Kareem Abdul-Jabbar et Isiah Thomas : Tom O’Connor / NBAE via Getty Images)