‘Kardashians’: Khloé accueille un nouveau-né avec Tristan Thompson au milieu d’un scandale de tricherie pour la finale de la saison 2

Après une fin traumatisante de la première saison de “Kardashians” – où les téléspectateurs ont découvert que Tristan Thompson en disgrâce avait encore une fois trompé Khloé Kardashian – la finale de la saison deux s’est terminée par un moment plus heureux pour la star de la télé-réalité.

Après avoir appris l’infidélité de Thompson, alors qu’il attendait un autre enfant avec une autre femme, l’émission Hulu a montré Khloé à l’hôpital accueillant son nouveau-né via une mère porteuse.

Au cours de la finale de la saison, plusieurs plans de caméra du travail réel ont été montrés sans la mère porteuse à l’écran.

KHLOE KARDASHIAN A ÉTÉ SECRÈTEMENT ENGAGÉ AVEC TRISTAN THOMPSON QUAND IL A MIS UNE AUTRE FEMME ENCEINTE : RAPPORT

Dans l’une des scènes, le fondateur de SKIMS, Kim, a crié : “Il ressemble à True”, en référence au premier-né de Khloé et Thompson.

Après l’accouchement réussi du nouveau-né de Khloé, elle a contacté sa fille, True, et lui a demandé si elle pensait que le dernier né de leur famille était mignon.

KHLOE KARDASHIAN ET TRISTAN THOMPSON ACCUEILLENT UN DEUXIÈME BÉBÉ

Plus tard, les “Kardashians”, “mom-ager” Kris sont vues en visite chez sa voisine Khloé – puisqu’elle habite à côté – et son nouveau petit-fils. Elle a exprimé “comment il est beau”.

Kim a également rendu visite à Khloé chez elle, car leur mère a souligné que le nouveau-né ressemblait à leur frère Rob.

KIM KARDASHIAN RÉVÈLE QU’ELLE N’EST PAS INTÉRESSÉE À RENCONTRER APRÈS SA SÉPARATION DE PETE DAVIDSON

“C’est en fait le jumeau de Rob”, a fait remarquer Kim.

Alors que les Kardashian discutaient du nom du nouveau petit garçon, Khloé est restée silencieuse.

Kris a continué à suggérer : “Et Rob ? Et Rob Kardashian Thompson ? Et puis appelle-le Rob Kardashian ?”

Kourtney est également entrée en scène et a plaisanté en disant qu’elle aimerait pouvoir allaiter le nouveau-né de Khloé, en répondant par : “Oh mon Dieu, Kourt, calmons-nous.”

Kris a poursuivi en disant à Khloé qu’elle était “vraiment fière” et qu’elle était “la meilleure maman de tout l’univers”.

“Je suis tellement fière de la façon dont vous avez tout géré avec le bébé”, a déclaré Kris, ému, à Khloé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Merci, j’ai appris de vous toutes, mesdames”, a répondu Khloé.

Khloé a accueilli son premier-né avec le joueur de la NBA Thompson en avril 2018. Il est déjà père de trois enfants, qu’il partage avec trois femmes différentes.

Thompson a également récemment accueilli un fils, Theo, avec la maven du fitness Maralee Nichols alors qu’il était en couple avec la star de “Keeping up with the Kardashians”. Cela a conduit à leur séparation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ce n’est pas la première fois que Thompson est pris dans un scandale d’infidélité. Il a été pris dans le drame en 2019 lorsqu’il a embrassé la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, et un autre scandale a entouré Thompson en 2018.

Janelle Ash de Fox News a contribué à ce rapport.