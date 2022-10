Kardashians Jenners montre son soutien aux Juifs après les commentaires de Ye

La marque Kardashian s’est réunie pour former Voltron afin de protéger la communauté juive des récentes attaques stéréotypées de Kanye West à son encontre.

Khloe a été la première à s’exprimer via ses pages de médias sociaux avec un message simple et direct qui disait : “Je soutiens mes amis juifs et la communauté juive”

Le reste du KJ klan, Kim, Kylie, Kendall et Kris, ont tous emboîté le pas en publiant le même message selon TMZ. Kim a également doublé avec un autre message de sa part via Twitter.

Le groupe de supporters de Kanye subit apparemment des pertes à chaque minute. Un autre rapport de TMZ indique que l’avocat de divorce de premier ordre que Kanye vient d’engager a démissionné de son affaire. Camille Vasquez a déclaré à son cabinet, Brown Rudnick, qu’elle ne représenterait plus le rappeur téméraire après avoir doublé et triplé ses commentaires sur les Juifs. Selon Variété, les courtiers en puissance de l’industrie du divertissement, Ari Emmanuel et Bob Gersh, ont fortement conseillé aux entreprises de ne plus travailler avec Ye. Deux de ces entités, Media Rights Capital et CAA, ont toutes deux rompu leurs liens avec Kanye, MRC faisant un pas supplémentaire pour détruire complètement un documentaire entièrement produit qu’elles prévoyaient de publier prochainement.

À ce stade, le seul domino majeur qui n’est pas encore tombé est Adidas et il vaut mieux croire que les rues regardent…