Kardashians contre Blac Chyna : le nom d’une famille célèbre pourrait-il leur faire du mal au procès ? Les experts de la marque interviennent

Tout juste sortis du sommet de la première de leur nouvelle série Hulu, Kim et Khloe Kardashian et Kris et Kylie Jenner sont allés au tribunal la semaine dernière pour le début de leur guerre juridique contre Blac Chyna l’ancienne fiancée de Rob Kardashian qui poursuit sa famille pour des millions.

L’affaire découle d’un procès de 100 millions de dollars que Chyna a intenté contre les membres de la famille en 2017. Chyna, mannequin et ancienne star de télé-réalité dont le nom légal est Angela White, poursuit la matriarche “Keeping Up with the Kardashians” et ses filles Kim, Khloe et Kylie pour le manque à gagner de la fin du spin-off de 2016 après une saison, et la perte de revenus des célébrités qui en a résulté.

La sélection du jury de lundi dernier a vu des jurés potentiels peser sur le procès, certains déclarant sans ambages qu’ils avaient “une perception très négative des parties”. Fox News Digital s’est entretenu avec des experts de la marque pour voir si le célèbre nom des Kardashian pourrait leur faire du mal dans leur guerre de 100 millions de dollars avec Chyna.

Evan Nierman, PDG de l’agence de relations publiques de crise mondiale Banian rougea déclaré que le nom Kardashian est “presque incontournable en Amérique aujourd’hui”.

“Il est fort probable que les jurés viendront au procès avec des idées préconçues sur le nom Kardashian. Je ne pense pas que cela risque de leur nuire dans ce procès particulier. Les jurés qui sont enclins à aimer la famille verront leur point de vue tandis que ceux qui trouvent le clan Kardashian désagréable trouveront probablement Chyna tout aussi, voire plus rebutante”, a déclaré Nierman, également auteur de “Crisis Averted: PR Strategies to Protect Your Reputation and the Bottom Line”.

Eric Schiffer, président de Consultants en gestion de la réputation et un expert de premier plan dans les médias et l’image de marque, a déclaré qu’il semble que la stratégie de Chyna depuis le début “ait été de saigner et de tenter de nuire à la réputation des Kardashian”.

“Il y a un risque que le célèbre nom de famille des Kardashian les blesse avec certains membres du jury qui pensent que le pouvoir et l’influence des stars des Kardashian auraient pu facilement et efficacement être utilisés pour saccager la carrière de télé-réalité de Chyna”, a ajouté Schiffer.

L’avocat de Kardashian, Michael G. Rhodes, a suggéré au début du procès que Chyna avait intenté une action en justice pour améliorer sa propre célébrité.

“Ce procès est-il un coup de pub ?” Il a demandé.

“Non, pas du tout,” dit Chyna.

“Mais votre carrière bénéficie de l’attention que vous obtenez à cause de ce procès”, a déclaré Rhodes.

“Non, pas du tout”, a-t-elle répondu, “c’est en fait très négatif.”

Schiffer, cependant, supplie de différer. L’expert de la marque a déclaré qu’il pensait que l’essai “ne serait bénéfique qu’à Blac Chyna à cause de l’attention”.

“L’attention dans le divertissement est bénéfique, donc chaque fois que vous pouvez vous battre contre une marque qui est à un niveau supérieur, ce qu’elle fait, cela va la servir”, a déclaré Schiffer.

Outre leur renommée télévisée, le clan Kardashian-Jenner est devenu connu pour ses succès record en entrepreneuriat. Kylie dirige son propre empire de maquillage, Kylie Cosmetics, et a été nommée la plus jeune milliardaire autodidacte par Forbes en 2019. En 2021, Kim Kardashian a été officiellement déclarée milliardaire par le même point de vente grâce à ses lignes KKW Beauty et SKIMS. Khloe Kardashian est la co-fondatrice de la célèbre marque de vêtements Good American, et une grande partie du travail de Kris consiste à gérer tous ses enfants et leurs entreprises en dehors de celles qu’elle a construites seule.

Certains qui regardent l’affaire de l’extérieur peuvent croire que les Kardashian ont beaucoup plus à perdre. Nierman dit qu’il ne s’attend pas à ce que le nom des Kardashian “subisse des dommages durables de ce procès”.

“La télé-réalité prospère grâce au drame, et les fortunes financières que les Kardashian ont amassées collectivement et indépendamment sont inextricablement liées à la controverse et à une capacité inégalée à susciter l’intérêt du public enragé dans chacun de leurs mouvements. Leurs fans resteront avec eux, et leurs ennemis le feront sans aucun doute. critiquer, tout en attisant les flammes de leur renommée”, a déclaré Nierman à Fox News Digital.

Comme Schiffer, Nierman a déclaré que le pouvoir vedette de Chyna ne ferait que se multiplier.

“Le procès est une opportunité médiatique pour Chyna et fait reparler d’elle, ce qui pourrait l’aider à obtenir du travail supplémentaire sur la route. Donc, essentiellement, même si elle perd son procès, elle pourrait finir par gagner d’autres manières”, a déclaré le dit l’expert.

Dans des déclarations liminaires plus tôt cette semaine, l’avocate de Chyna, Lynne Ciani, a déclaré que les preuves comprenaient des SMS de certains accusés à propos de Chyna. Schiffer a déclaré que même si la publication de messages personnels “pourrait être débilitante pour les membres de la famille selon le contexte”, il ne soupçonne aucun dommage grave à la réputation de la famille de la télé-réalité.

“Il pourrait y avoir des dégâts si des faits supplémentaires pouvaient être révélés. À l’heure actuelle, de la façon dont les faits ont été présentés, vous ne verrez aucun feu de benne à ordures sur leurs marques”, a analysé Schiffer. “Si quoi que ce soit, les marques individuelles des accusés peuvent être renforcées en raison du rassemblement de cette famille pour se battre pour un autre membre de la famille.”

Nierman rappelle au public à quel point la marque Kardashian est déjà forte.

“La marque Kardashian est trop puissante pour être déraillée en prenant la parole dans ce procès. Attendez-vous à entendre toutes sortes d’accusations salaces débitées devant le tribunal, mais ne vous attendez pas à ce que cela affecte leurs résultats”, a ajouté Nierman.

“L’affirmation de Shakespeare selon laquelle” ce qui est passé est un prologue “s’applique aux Kardashian dans ce cas. Les scandales ont d’abord contribué à propulser les Kardashian sur le devant de la scène mondiale, ils n’ont donc pas à s’inquiéter outre mesure de la réapparition d’incidents négatifs. En fait, répandu parler d’eux dans les médias, quel que soit le contexte, finira probablement par les aider », a poursuivi l’expert.

Bien que Chyna puisse être décrite comme l’outsider dans ce combat juridique, Nierman a déclaré “qu’il est difficile d’imaginer que le grand public regarde Chyna avec sympathie”.

“Elle, comme ses adversaires les Kardashian, a construit une marque qui s’appuie sur l’exposition publique et sur le fait d’être au-dessus. Les gens moyens en Amérique ne sont généralement pas enclins à se rallier derrière quelqu’un prétendant avoir droit à un salaire de 100 millions de dollars”, a déclaré l’expert. .

Les quatre membres de la famille Kardashian-Jenner devraient témoigner devant le tribunal, ainsi que le producteur de “Rob & Chyna”, Ryan Seacrest. Le témoignage de Chyna a été le premier à venir.

Chyna et Rob ont commencé à se fréquenter en 2016, avant de se séparer l’été 2017. En juillet 2017, Rob s’est rendu sur Instagram pour accuser Chyna de tricherie dans une série de publications graphiques et explétives. Rob a également affirmé que la mère de son enfant était alcoolique et toxicomane, ce qui en faisait une mère inapte pour leur fille, Dream, aujourd’hui âgée de 5 ans.

“Vous ne reverrez jamais Dream à moins que vous n’arrêtiez l’alcool, la drogue, la cocaïne et X et E”, a-t-il écrit. “Quand avez-vous réalisé pour la dernière fois que votre fille [has] J’ai été avec moi au lieu de cette maison de fous où tu fais entrer et sortir des hommes[?] Je n’ai jamais été aussi méprisé de ma vie par une femme. Une femme que je viens de payer 16K de loyer et une Ferrari que je viens d’acheter et un lambo et 400K de bijoux. Mince.”

Au cours de cette explosion sur les réseaux sociaux, Rob a accusé Chyna d’avoir couché avec un autre homme “dans le lit dans lequel nous nous couchons avec notre bébé sous le toit que je paie”.

Chyna a depuis déposé une plainte pornographique de vengeance contre son ancien fiancé, qui sera jugée après l’affaire de diffamation. Le mannequin affirme qu’en 2017, Rob a utilisé ses plateformes de médias sociaux pour partager des images de ses seins, organes génitaux et fesses nus.

Le procès de Chyna contre les Kardashian devrait durer entre une semaine et 10 jours. Peu importe le résultat, Schiffer a déclaré que la bataille juridique est une opportunité pour le public de voir les Kardashian se réunir à nouveau en tant que famille.

“Les Kardashian sont à bien des égards plus forts que jamais et leur capacité à continuer à transformer leur marque de manière à être présentée au public comme des archétypes modernes de ce qui est attrayant et à quoi ressemble la famille les a servis. [the trial] peut simplement rendre les Kardashian encore plus attachants parce que cela correspond au scénario selon lequel la famille va se lever et se battre ensemble pour la justice”, a-t-il déclaré.

Julius Young de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.