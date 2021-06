Karaoké et plages ! La fête d’anniversaire de Jasmin Bhasin avec le beau Aly Goni à Goa est un pur plaisir – Voir les photos | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Jasmin Bhasin fête son anniversaire lundi (28 juin) et aura 31 ans à Goa avec son beau Aly Goni. L’actrice est surtout connue pour ses rôles dans les émissions « Tashan-e-Ishq » et « Teni in Dil Se Dil Tak » et a amassé un grand fan à leur suite.

Plus tard, lorsqu’elle est entrée dans Bigg Boss 14, les fans ont eu la chance d’assister à la relation naissante entre elle et Aly Goni. Les deux étaient inséparables et ont conquis le cœur de millions de téléspectateurs avec leur romance de longue date. Maintenant, le duo est à Goa pour célébrer le 31e anniversaire de Bhasin.

Depuis que le duo s’est envolé pour Goa, ils ont mis à jour leurs fans avec leurs vues panoramiques sur la plage, leurs séances de karaoké et leurs divertissements au bord de la piscine.

Découvrez ce que le couple a fait à Goa:

Découvrez son magnifique gâteau à thème tropical !

Un compte de fan, jaslyteam2063 a réussi à obtenir des photos de la fête d’anniversaire alors que Jasmin coupe son gâteau, vêtue d’une superbe robe rose à épaules dénudées.

Avant la cérémonie de coupe du gâteau, le duo a été vu en train de profiter du karaoké alors qu’Aly chantait des chansons telles que « Kya hua tera vaada » et « Tujhe kitna chahne lage hum ».

Les tourtereaux Jasmin et Aly ont commencé leur relation amoureuse pendant leur séjour dans la maison Bigg Boss 14.

Ils étaient meilleurs amis avant la série mais ils ont vu un changement dans leur dynamique dans la série. Le duo a souvent été aperçu en train de discuter de la possibilité de s’aimer et de faire avancer les choses.

Sur le plan du travail, Jasmin a été vue pour la dernière fois dans un clip de la chanson « Tu Bhi Sataya Jayega » chantée par Vishal Mishra avec son beau Aly Goni. La vidéo est sortie le 27 avril et les fans ont vraiment apprécié leur collaboration.