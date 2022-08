Karan Singh Grover se fait brutalement troller pour avoir ignoré un mendiant ; les internautes deviennent méchants, ‘Ye khud Bipasha ke bharose jee raha hai, iske paas kaha se paisa hoga’

Après avoir annoncé qu’il allait bientôt devenir parents, Karan Singh Grover a été repéré dans la ville dans un centre commercial où il avait une poignée de superaliments pour sa femme enceinte et l’actrice de Bollywood Bipasha Basu. tandis que Karan utilisait joyeusement le déclencheur en rougissant même d’aimer leurs messages de félicitations pour devenir bientôt père, il y avait un mendiant qui lui demandait de l’argent en vendant un éventail fait à la main et il l’ignorait en disant qu’il le faisait. Le mendiant l’a suivi jusqu’à la voiture, mais il semblerait que Karan n’ait probablement rien à lui donner à ce moment-là. Alors que cette méconnaissance de l’acteur d’Alone se fait vivement critiquer en ligne par les internautes. Certains deviennent extrêmement méchants et lui reprochent d’avoir ignoré le mendiant et l’appellent lui-même, le mendiant.

Jetez un œil à la force avec laquelle les gens critiquent Karan. Un utilisateur a dit : « Bipasha se shadi krne baad krn bichara jd bhi dikhda hai dukhiara lgta hai ». Un autre utilisateur a dit : « Iske pass paisa kaha hoga ye to khud bipasha ke bharose ji raha hai ». Un autre utilisateur a dit : ” Karan keh rha he me khud bhikari hu bhai tujhe kya duga…”

Hier, Bipasha Basu a surpris tout le monde en annonçant sa première grossesse avec le mari de l’acteur Karan Singh Grover et ses photos d’afficher son ventre arrondi en pleine floraison ont provoqué un effondrement parmi leurs fans et leurs proches. Tout le monde a versé de l’amour sur le couple, y compris les membres de Bollywood. Karan et Bipasha se sont mariés en 2016 et après 6 ans de vie commune, le couple est prêt à devenir parents.