Karan Singh Grover partage une note sincère sur le parcours de grossesse de Bipasha Basu et embrasse la paternité

Bipasha Basu et son mari Karan Singh Grover ont récemment annoncé qu’ils étaient prêts à accueillir leur premier paquet de joie. L’actrice de 43 ans s’est rendue sur Instagram pour partager un tas de photos de sa séance photo de grossesse. Alors que Bipasha a profité de la meilleure phase de sa vie, Karan a maintenant exprimé ses sentiments à propos du parcours de grossesse de sa femme et de sa paternité.

“C’est une combinaison de nombreux sentiments. Tous nouveaux mais en quelque sorte familiers, pas familiers comme je l’ai déjà fait auparavant, mais plus comme si j’avais ressenti cela dans mon rêve le plus précieux et le plus beau, comme presque intégré dans mon ADN. Un sentiment si intense que je n’ai pas apporté à la surface externe de mon être parce que j’avais peur d’exploser en un feu d’artifice de joie”, a écrit Karan.

Il a poursuivi : “Quand nous avons appris que nous étions enceintes et que nous allions avoir la chance d’avoir un petit… une toute petite version de nous, un petit bébé singe, ce dont j’avais peur s’est produit. Chaque cellule de mon être a explosé avec amour et joie. Je n’avais jamais vraiment imaginé que le sentiment serait si intense, je ne pouvais pas le comprendre pleinement et ce n’était certainement pas quelque chose que je pouvais contrôler. C’est exactement le même sentiment à chaque minute de tous les jours depuis lors. À chaque étape du chemin, être témoin de ce qu’une femme traverse pendant cette période, être témoin des difficultés infinies, tacites, inexprimées et parfois inaperçues qu’elle traverse pour que ce miracle insondable se produise à l’intérieur d’elle, c’est juste pour moi l’explication la plus vraie de ce qui est inconditionnel l’amour, ce qu’est Dieu, ce qu’est un créateur. Je me surprends à me demander à travers le chaos de ces mois, comment se fait-il que nous n’en parlions pas tout le temps ?”

“Je me sens constamment changer, essayant constamment de comprendre comment améliorer les choses et me rendre meilleur. Je suis constamment dans un état de gratitude juste pour être témoin de ce miracle d’une femme, créant une vie en elle et la rendant on dirait que tout cela fait partie de sa journée. Je pense que j’attendais juste d’exprimer ce que je ressentais avec des mots”, a-t-il conclu.

Bipasha a rencontré Karan sur les plateaux de Seul en 2015. Les deux se sont mariés en 2016. L’actrice sortait auparavant avec l’acteur John Abraham tandis que Karan était auparavant mariée à Shraddha Nigam et Jennifer Winget.