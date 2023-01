Karan Singh Grover dit que l’anniversaire de Bipasha Basu est “le meilleur jour de l’année”, l’actrice l’appelle, Devi “le plus gros cadeau”

Bipasha Basu a tourné une année plus chaude, et le jour de son anniversaire, le mari de l’actrice Karan Singh Grover a déversé son amour pour la fille d’anniversaire. Karan a laissé tomber une photo grésillante de lui avec Bipasha et l’a sous-titrée avec une note sincère. Même Bipasha a répondu au souhait de son mari, et leur camaraderie vous fera partir aww.

Au début, Karan a laissé tomber la photo et a souhaité son anniversaire à Basu en écrivant : “Je te souhaite un très très très joyeux anniversaire mon amour ! @bipashabasu. Que chaque instant de ta vie soit rempli de joie, que ta lumière brille plus chaque jour qui passe , que tous tes rêves se réalisent. C’est absolument le plus beau jour de l’année ! Je t’aime plus que je ne peux le dire. Joyeux joyeux anniversaire mon doux bébé d’amour ! Tu es tout pour moi !”

Voici le poste







Peu de temps après que Singh ait partagé son point de vue sur Bipasha, la fille d’anniversaire et la nouvelle maman ont répondu à son message. Même elle a remercié Karan de l’aimer autant. “Tu es le plus beau cadeau de ma vie et maintenant notre petite fille Devi. Merci de m’aimer autant.”

Voici la réponse de Bipasha



Pour les non-initiés, Devi est le premier enfant de Karan Singh Grover et Bipasha. Après s’être rencontrés sur le plateau de Alone en 2015, le couple a échangé ses vœux l’année suivante. Après plusieurs années de mariage, Bipasha et Karan ont annoncé en août de cette année qu’ils attendaient un enfant. Le 12 novembre, Bipasha a donné naissance à Devi Basu Singh Grover.

Après avoir accueilli leur fille Devi, Bipasha Basu a partagé le premier portrait de famille le 26 novembre. Dans la légende, elle a fourni sa “recette pour faire un adorable bébé ange”. Cependant, l’acteur a ajouté un emoji sur le visage de la petite fille. Devi est détenue par Bipasha et son épouse actrice Karan Singh Grover sur la photo. Les joues du couple rayonnaient car ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux de leur bébé. Au crépuscule, la photo a été prise depuis leur balcon.