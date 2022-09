Karan Singh Grover appelle sa femme enceinte Bipasha Basu “tout à moi” alors qu’il partage une adorable nouvelle photo

Le 16 août, Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant alors que le couple partageait de belles photos de leur séance de maternité. Et maintenant, le lundi 5 septembre, l’acteur de Hate Story 3 a laissé tomber un message pâteux avec sa femme dans lequel on peut voir le couple partager un câlin serré.

En plus de l’adorable photo, il a écrit : “Tout à moi !!! #monkeylove.” L’actrice d’Ajnabee a été vue vêtue d’une robe transparente noire tandis que son mari portait une chemise surdimensionnée imprimée de couleur crème sur la photo. Le premier a également consulté la section des commentaires et a écrit “Cutie pie” et a ajouté un emoji au cœur rouge.

Dès que la photo a été partagée, les fans des acteurs ont commencé à louer le couple. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Vous êtes adorables”, tandis qu’un autre commentaire disait : “Je vous aime tous les trois”. Un fan a écrit : « La gentillesse est surchargée », tandis qu’un autre a commenté : « Tout simplement incroyable ».





Le 23 août, Karan a écrit une longue note sur son compte Instagram et a partagé ses réflexions sur l’acceptation de la paternité. Il a écrit que lorsqu’il a appris qu’elles étaient enceintes, il était tellement excité qu’il pensait qu’il exploserait en feux d’artifice de joie. Il a également partagé qu’il n’avait jamais imaginé à quel point le sentiment de devenir père serait si intense.

Déversant de l’amour sur sa femme Bipasha, Karan l’a qualifiée de femme miraculeuse et a écrit: “Chaque étape du chemin est témoin de ce qu’une femme traverse pendant cette période, témoin des difficultés infinies, tacites, inexprimées et parfois inaperçues qu’elle traverse pour cela. miracle insondable qui se produise à l’intérieur d’elle… c’est juste pour moi l’explication la plus vraie de ce qu’est l’amour inconditionnel, de ce qu’est Dieu, de ce qu’est un créateur.”

Pour les non avertis. Bipasha et Karan s’étaient rencontrés sur les tournages de leur film d’horreur de 2015 Seul et se sont mariés en 2016.