Karan Mehra pleure en disant qu’il n’a aucune information sur son fils Kavish depuis un an : “Je ne sais pas ce qu’il traverse”

Karan Mehra et Nisha Rawal se séparent amèrement depuis que l’actrice a déposé une plainte pour violence domestique contre son mari l’année dernière. Il a été arrêté par la police mais a ensuite été libéré sous caution. Alors que le couple séparé mène sa bataille juridique, Karan s’est effondré en disant qu’il n’avait aucune information sur son fils Kavish depuis un an.

“Personne n’a la moindre idée et mon voisin ne le voit pas non plus. La fréquence à laquelle ils repèrent mon fils est devenue nulle cette année entière parce qu’ils ne le voient nulle part. Je ne sais pas ce qu’il traverse. Mais je pense que je le rencontrerai très bientôt. Le divorce est toujours en cours », a déclaré Karan à Siddharth Kanan.

Karan a en outre révélé que cela faisait 15 mois qu’il avait rencontré son fils. La dernière fois qu’il a rencontré Kavish, c’était un jour avant Diwali l’année dernière et ils n’ont interagi que pendant 5 minutes. Il a dit qu’il avait passé seul ses deux anniversaires et ceux de son fils et qu’il n’y avait eu aucune communication depuis lors.

La star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a également déclaré que son fils Kavish avait eu peur des caméras, ce qui est étrange puisqu’il aimait être devant des caméras. Parlant de sa bataille juridique, Karan a déclaré que toutes sortes de pressions ont été ajoutées, que ce soit financièrement, physiquement ou mentalement, mais il a choisi de se battre.

“Je me bats seul. Je suis seul aujourd’hui et je me bats contre toute attente parce que c’est pour mes parents et mon frère, mon fils. Quel genre de père, de frère ou de fils serais-je si je ne me battais pas pour eux ?” il ajouta.

Le 25 juin 2021, Nisha avait fait des allégations non seulement contre Karan mais aussi contre les membres de sa famille Kunal Mehra, Bela Mehra et Ajay Mehra. Outre l’allégation de violence contre Nisha, la plainte indique que Karan a retiré plus de Rs 1 crore de son compte bancaire. Lors d’une conférence de presse, Nisha avait par la suite également porté des accusations de liaison extra-conjugale contre Karan.