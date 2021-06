Karan Mehra obtient une libération sous caution quelques heures après son arrestation, dit sa femme Nisha Rawal « s’est fracassé la tête contre le mur »

Quelques heures après son arrestation, l’acteur de télévision Karan Mehra a été libéré sous caution mardi matin (1er juin). Karan a été arrêté par la police de Goregaon après que sa femme, l’acteur Nisha Rawal, a déposé une plainte contre lui à la suite d’une bagarre. Une affaire a été enregistrée contre Mehra par la police de Mumbai.

#METTRE À JOUR | L’acteur Karan Mehra a été libéré sous caution par la police: police de Mumbai#Maharashtra – ANI (@ANI) 1 juin 2021

Pendant ce temps, Karan a raconté ce qui s’est passé dans la nuit de lundi 31 mai et a déclaré que Nisha et son frère, Rohit Sethiya, essayaient de le piéger. Karan a également allégué que Rohit l’avait agressé pendant que Nisha s’était fracassé la tête contre le mur.

En parlant à India Today, Karan a déclaré: «Il est triste qu’après tant d’années de mariage, cela se soit produit. Nous en discutons depuis un mois parce que les choses sont un peu étranges entre nous depuis longtemps. Donc, nous pensions que si nous devions nous séparer ou que devrions-nous faire. Nous avons donc essayé d’arranger les choses.

Il a ajouté : « Le frère de Nisha, Rohit Sethiya, était également venu pour améliorer les choses. Plus tard, Nisha et son frère ont demandé une pension alimentaire, qui était trop élevée, et j’ai dit que ce n’était pas possible pour moi. Hier soir également, nous en a parlé. Il est venu me voir vers 22 heures. Quand j’ai dit que ce ne serait pas possible pour moi, il m’a suggéré de prendre la voie légale. Après la conversation, je suis venu dans ma chambre. Je parlais à ma mère téléphone quand Nisha a fait irruption et a commencé à crier des injures sur moi, mes parents et mon frère. Elle a commencé à crier fort et pas seulement que Nisha a même craché sur moi. Quand j’ai demandé à Nisha de sortir, elle m’a menacé en disant « Voyez fais maintenant » et est sortie. Elle s’est alors fracassé la tête contre le mur et a dit à tout le monde que je l’avais fait. «

« Le frère de Nisha est venu et a levé la main sur moi. Il m’a agressé… m’a giflé et m’a aussi frappé à la poitrine. J’ai dit à son frère que je n’avais pas touché Nisha et qu’il pouvait le vérifier sur la caméra de la maison, mais les caméras étaient déjà éteintes. Ils ont commencé à enregistrer toutes les vidéos, puis ils ont appelé la police, mais la police n’a rien fait non plus parce qu’elle sait quelle est la vérité. S’ils déposent un faux dossier, la vérité éclatera. Si demain une enquête est menée, la vérité éclatera », a ajouté l’acteur.

La célébrité de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » a déclaré que l’incident était très surprenant pour lui et qu’il aurait pu être résolu par des pourparlers. Karan et Nisha se sont mariés en 2012 et ont un fils de quatre ans, Kavish. Des informations faisant état de leur mariage dans une mauvaise passe font les manchettes depuis plus d’un mois maintenant.