Karan Mehra de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai accuse son ex-épouse Nisha Rawal d’infidélité avec son frère Rakhi Rohit Sathia

L’acteur de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Karan Mehra a fait une conférence de presse. Il a fait des déclarations choquantes. Il a déclaré que son ex-femme et candidate à Lock Upp, Nisha Rawal, aurait une liaison avec sa connaissance, Rohit Satiya. Il a dit que les deux sont ensemble depuis un certain temps maintenant. La partie la plus choquante est qu’il a affirmé que Rohit Satiya était un homme très marié avec une femme et un enfant. Il a dit qu’il connaissait Satiya depuis longtemps et qu’ils étaient amis. Karan Mehra a déclaré que la fille de Rohit Satiya attacherait Rakhi à son fils, la main de Kavish.

Karan Mehra a déclaré que sa famille et lui souffraient avec les parents de Satiya. Il a dit qu’il voulait que la vérité éclate. L’acteur a dit qu’il se sentait mal pour les petits enfants impliqués dans toute cette affaire. Ce n’est pas tout. Lors de la conférence de presse, il a déclaré que Rohit Sathia avait fait le Kanyadaan de Nisha Rawal. Il a dit qu’il n’avait jamais imaginé qu’elle sortirait avec lui. Selon lui, Rohit Sathia et Nisha Rawal vivent ensemble chez lui. Il a dit que son fils est avec eux et que c’est moralement discutable à plusieurs niveaux.

En mai 2021, Nisha Rawal a déposé un FIR accusant Karan Mehra de coups et blessures. Elle a dit qu’ils s’étaient disputés et qu’il s’était cogné la tête contre le mur. Karan Mehra a déclaré lors de sa conférence de presse qu’il recevait des appels de numéros inconnus. Une fois, il a répondu à l’appel et a reçu une menace de mort. Il a dit que sa mère, son père et son frère recevaient également des menaces de mort, ce qui est très inquiétant. Karan Mehra a déclaré qu’il avait tout enregistré et tenu au courant les meilleurs flics de Mumbai.