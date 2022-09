Karan Mehra aimerait avoir un procès en direct comme l’affaire Johnny Depp et Amber Heard: “Ils m’appellent Johnny”

L’année dernière, Nisha Rawal avait déposé une plainte pour violence domestique contre son ex-mari Karan Mehra, les membres de sa famille Kunal Mehra, Bela Mehra et Ajay Mehra. Elle avait également abordé ses allégations dans les médias et accusé également Karan d’avoir une liaison extraconjugale. Alors que Karan a nié toutes les allégations, il a récemment déclaré qu’il aimerait avoir un procès public contre Nisha et le diffuser en direct comme l’affaire de diffamation de Johnny Depp et Amber Heard dans laquelle le verdict final est allé en faveur de Johnny.

Depuis son arrestation en 2021, Karan et Nisha se sont battus devant le tribunal où Karan demande la garde de leur fils Kavish. Lorsqu’il a été interrogé sur l’idée d’avoir un procès télévisé, Karan a déclaré qu’il n’avait rien à cacher et que les gens le comparaient déjà à Johnny.

“Si ça pouvait être comme eux (Johnny-Amber), que nous pouvions montrer, tout le monde pourrait comprendre et voir. Mais ça n’arrive pas en Inde. Et pour Johnny Depp, il lui a fallu 6-7 ans pour faire ce qu’ils étaient. C’était différent. Bien sûr, maintenant que cette affaire est renvoyée ici, ils m’appellent Johnny et peu importe, mais la façon dont nous abordons ces choses est très agressive. Vous déposez 9 affaires, 10 affaires, 20 affaires, je suis prêt”, a déclaré Karan à Siddharth Kannan lors de leur interaction.

Karan a également déclaré que c’est un domaine qu’il n’a jamais exploré, mais qu’il a été dans le système et a appris des affaires, rédigé et interagi avec des avocats. Il a mentionné les 1500 pages qu’il avait écrites sur sa souffrance qu’il a dû supporter aux mains de son ex-femme.

Récemment, Karan avait accusé Nisha d’avoir une liaison extra-conjugale avec son frère Rakhi. Cependant, Nisha a déclaré qu’elle n’était responsable devant personne et a allégué que Karan ne voulait pas assumer la responsabilité financière de leur fils.

Au cours de son passage à Kangana Ranaut, animatrice de l’émission de téléréalité Lock Upp, Nisha avait avoué avoir embrassé son amie proche alors qu’elle était mariée. Elle a également parlé de fausse couche et de son traumatisme après avoir traversé tout cela. Elle avait également informé Karan le même jour mais ce dernier n’a pas pris cela positivement.