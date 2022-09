Karan Kundrra, Tejasswi Prakash sont collés l’un à l’autre comme un aimant et ces photos en sont la preuve

Tejasswi Prakash a laissé tomber une photo adorée avec son petit ami Karan Kundrra et admet sans vergogne qu’ils ne peuvent pas se permettre de rester loin l’un de l’autre. “Il est impossible pour l’un de ne pas sauter dans le cadre d’un autre et de se permettre de s’éloigner sans vergogne des États-Unis @kkundrra”. Karana sur Tejasswi sont faits l’un pour l’autre couple et ils se sont rencontrés sur Bigg Boss 15 et depuis ils sont inséparables. Karan et Tejasswi laissent souvent leurs fans montrer avec des PDA éther et ils se sont avérés être les couples les plus chauds de l’industrie de la télévision. Jetez un œil à la photo d’alerte du coull qui montre qu’ils sont collés comme des aimants pour toujours.

Karan Kundrra et Tejasswi Prakash ont ouvertement admis leur amour l’un pour l’autre et ont donné une réponse à tous ceux qui pensent que leur amour est faux et uniquement pour les caméras car tout a commencé dans la maison Bigg Boss. Tejasswi dans une interview avec BollywoodLife a révélé qu’elle et Karan sont follement amoureux l’un de l’autre et qu’elle ne peut même pas imaginer sa vie sans lui. ” Il est tellement aimant et intelligent qu’il y a tellement de choses à apprendre de lui chaque jour. Je me vois grandir avec lui chaque jour émotionnellement et spirituellement. Il est tout cœur, et je peux voir quand il dit qu’il n’a jamais ressenti cela auparavant. Je le sens parce qu’à chaque fois, il est d’une certaine manière, lui-même est surpris de la façon dont il réagit avec la façon dont il est devenu”.

Karan est également extrêmement heureux de trouver enfin une fille dans sa vie qui est si adorable et sa famille l’aime également. Tejasswi et Karan parlent aussi ouvertement d’être possessifs l’un pour l’autre. Eh bien, les fans de Tejran ne peuvent certainement pas attendre que le couple se marie bientôt.