Karan Kundrra-Tejasswi Prakash se fait brutalement troller pour être "ivre", les internautes disent "zyada nasha ho..."

Karan Kundrra et Tejasswi Prakash sont l’un des duos les plus adorables de la télévision. Mais cela ne les rend pas enclins à la nature impitoyable et impartiale des internautes. Même les proches peuvent être traqués, et c’est ce que nous avons découvert. Récemment, Karan et Tejasswi ont été aperçus en train de faire la fête, et ils ont même partagé un baiser intime pendant les célébrations.

Maintenant, dans une vidéo récente qui a fait surface dans les médias, Karan et Tejasswi ont été aperçus en train de quitter la fête d’anniversaire de la femme de Bunty Walia. Tout en embrassant leur ami et en disant au revoir à Bunty et aux autres, nous pouvons clairement voir que le couple a vraiment fait la fête et qu’ils ont du mal à se tenir correctement. Karan et Tejasswi avaient du mal à marcher correctement, ce qui a attiré l’attention des internautes.

Regardons d’abord la vidéo







Dès la sortie de la vidéo, Internet s’est divisé. S’il y a des internautes qui ont adoré le duo, une grande majorité d’internautes ont noté que le couple n’était pas dans leurs sens. Un utilisateur a écrit : « Jyada nasha hogaya tejaswi ko ». Un autre utilisateur a écrit “peg lgaya lgda”. Un internaute a ajouté : “Vaini plein feu”. Un autre internaute a ajouté : “Nashe ho rahe h”. L’un des internautes a noté: “Hai complètement ivre.” Un internaute a demandé : “Kitni boit du krti ho”.

Depuis que les acteurs Karan Kundrra et Tejasswi Prakash se sont mis en couple, ils se sont fixé des buts comme ça ! Sans aucun doute, c’est toujours un plaisir pour les fans d’avoir un aperçu des moments remplis de PDA de TejRan. Dimanche soir, le duo a de nouveau régalé ses fans avec son joli moment PDA. Karan et Tejasswi ont assisté à la fête d’anniversaire de leur amie Vanessa hier soir, où ils ont passé un moment de gala ensemble. Plusieurs photos et vidéos de la soirée intime ont fait le tour d’internet.

Dans l’un des clips, on voit les tourtereaux s’embrasser passionnément. La vidéo particulière a laissé les fans du couple en admiration devant eux. “Oh mon Dieu ! Je ne peux pas les quitter des yeux”, a commenté un utilisateur des réseaux sociaux. “Comme c’est romantique”, a écrit un autre. Karan avait l’air super élégante dans une chemise noire et un pantalon gris, tandis que Tejasswi a augmenté son quotient de chaleur avec un haut en satin sans dossier et une paire de denim blanc.