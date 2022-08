Karan Kundrra-Tejasswi Prakash échange un baiser romantique à la fête, la vidéo devient virale

Depuis que les acteurs Karan Kundrra et Tejasswi Prakash se sont mis en couple, ils se sont fixé des buts comme ça ! Sans aucun doute, c’est toujours un plaisir pour les fans d’avoir un aperçu des moments remplis de PDA de TejRan. Dimanche soir, le duo a de nouveau régalé ses fans avec son joli moment PDA. Karan et Tejasswi ont assisté à la fête d’anniversaire de leur amie Vanessa hier soir, où ils ont passé un moment de gala ensemble. Plusieurs photos et vidéos de la soirée intime ont fait le tour d’internet.

Dans l’un des clips, on voit les tourtereaux s’embrasser passionnément. La vidéo particulière a laissé les fans du couple en admiration devant eux. “Oh mon Dieu ! Je ne peux pas les quitter des yeux”, a commenté un utilisateur des réseaux sociaux. “Comme c’est romantique”, a écrit un autre. Karan avait l’air super élégante dans une chemise noire et un pantalon gris, tandis que Tejasswi a augmenté son quotient de chaleur avec un haut en satin sans dossier et une paire de denim blanc.





De nombreux couples de télévision comme Arjun Bijlani et sa femme Neha, Mouni Roy et son mari Suraj Nambiar étaient parmi d’autres qui ont assisté à la fête. Karan et Tejasswi sont tombés amoureux l’un de l’autre lors de leurs passages sur Bigg Boss 15. À l’heure actuelle, leur PDA et leur geste amoureux l’un pour l’autre en ont fait l’un des couples les plus romantiques de l’industrie.

Prakash a affirmé dans une interview avec Siddharth Kannan que Kundrra n’avait jamais été aussi “impatient” de se marier. Pendant que Kundrra parlait, elle a mentionné qu’ils avaient des responsabilités avant de se marier.

L’acteur a déclaré: «Nous ne sommes pas que deux individus. Nous avons également une responsabilité envers les personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. C’est une célébrité, c’est une artiste et elle est au top en ce moment dans le pays. Je crois cela et je ne me soucie de personne et de rien d’autre. C’est à cause des gens qui l’ont aimée et poussée. Je crois donc qu’ils l’ont soutenue au cours des 10 dernières années et je viens juste de venir. Donc sa responsabilité est plus envers eux.

Après avoir quitté Bigg Boss, les deux ont travaillé ensemble dans plusieurs vidéoclips dont Baarish Aayi Hai et Rula Deti Hai.