Karan Kundrra s’ouvre sur les trolls face à face; dit: ‘J’aime ‘bajao les gens’ mais révèle que Tejasswi Prakash l’a calmé

Comme tous les couples populaires sur les réseaux sociaux, Karan Kundrra et Tejasswi Prakash ont dû affronter des trolls. Le couple a dû faire face à beaucoup de négativité. Une chose que beaucoup de gens ont remarquée était la façon dont Karan Kundrra le rendait aux trolls dans une langue qu’ils comprenaient le mieux. Alors que certains louaient son attitude franche, d’autres n’en avaient pas une bonne opinion. Dans une interview avec SpotboyE, il a déclaré qu’il n’était pas quelqu’un qui avait chié allongé, mais Tejasswi Prakash lui a dit de rester calme là-dessus.

Il a dit à SpotBoyE que les personnes qui trollaient Tejasswi Prakash ou lui n’étaient pas de véritables fans des deux. Il a dit qu’ils n’appartenaient pas au fandom #TejRan. Il a dit que la haine et la pêche à la traîne en ligne ne le dérangeaient pas beaucoup, mais qu’il aimait le rendre quand il en avait envie. Il a dit que Tejasswi Prakash lui avait conseillé de ne pas interagir avec les perdants et de leur accorder autant d’importance. Il a dit que Teja et lui ne sont pas affectés par une telle négativité. Il a été cité comme disant: “Mais, je suis un Punjabi humare vha bolte hai ki pehle aap karte nhi ho par agar lekin koi kare toh use chorte nhi ho. Agar vo samne ayenge toh unki bolne ki aukat nhi hogi. Mais, maintenant je écoute ma petite amie Teja et je reste à l’écart des bajaoing people.”

ICYMI, certains fans ont dit méchamment que ce serait bien si Karan Kundrra décédait tôt comme Sidharth Shukla afin que Tejasswi Shukla puisse être libéré de lui. Sa bien-aimée, Tejasswi Prakash, a vivement riposté à ces vils trolls. Elle a dit que les gens n’ont aucune idée de la façon dont une telle négativité peut affecter un être humain. Le couple a été vu dans la chanson Baarish Aayi Hai qui est chantée par Shreya Ghoshal et Stebin Ben.