Karan Kundrra révèle la réaction des membres de sa famille en voyant Tejasswi Prakash à son anniversaire ; partage des détails intéressants à l’intérieur

Karan Kundra et Tejaswi Prakash sont ensemble depuis Big Boss 15. Les deux viennent de se rapprocher et de s’aimer. Tejasswi et Karan sont inséparables et essaient de trouver du temps l’un pour l’autre malgré leurs horaires de tournage chargés et leurs engagements professionnels antérieurs. Pourtant, les deux se sont renforcés l’un à côté de l’autre à travers des hauts et des bas. Et il y a quelques jours, Karan Kundrra a eu un an de plus. Une fête d’anniversaire a eu lieu pour le beau gosse au cours de laquelle toute sa famille ainsi que Tejasswi Prakash et sa famille ont participé aux célébrations.

Karan Kundrra raconte la réaction de sa famille à Tejasswi Prakash

Parlant du concurrent de Bigg Boss 15 et de l’animateur de Dance Deewane Junior, Karan Kundrra a révélé que ses sœurs qui vivent aux États-Unis, Goa et Toronto, étaient là pour son anniversaire. Karan a révélé que tous étaient à l’étroit dans une seule pièce, comme lorsque c’était la saison des mariages. Ils étaient tous ensemble parce qu’ils voulaient tous être ensemble. Outre Karan et sa famille, Tejasswi Prakash et les membres de sa famille étaient également là. Il a révélé que Tejasswi étant la plus jeune du lot avait beaucoup d’énergie en elle et que tout le monde dans sa famille était amusé. “Alors tout le monde a continué à la regarder, kitni energy hai iske andar. C’était beaucoup plus amusant de l’avoir avec la famille. C’est un vrai pétard”, a déclaré Karan.

Karan Kundrra parle de son équation avec Tejasswi

Karan Kundrra a récemment assisté au lancement de la bande-annonce de Mann Kasturi Re. On a demandé à Karan comment les deux avaient passé du temps ensemble en disant que c’était devenu une routine pour eux deux. Cependant, l’événement de lancement de la bande-annonce était très spécial et un grand moment pour eux deux. Karan se souvient avoir été fier de Tejasswi. Après la projection de la bande-annonce, Karan s’est levé pour partir mais Tejasswi l’a retenu en lui demandant de s’asseoir. Karan a dit que c’est ce qu’ils signifient l’un pour l’autre. La relation entre Karan et Tejasswi a toujours fait les gros titres dans Entertainment News.

Pendant ce temps, récemment, Karan Kundrra a révélé que Tejasswi Prakash était stressée et devait la déstresser lorsqu’on lui demandait comment il gérait le stress en tant qu’acteur et si Tejasswi l’aidait. Karan a dit que depuis qu’il est Balance, il est plutôt froid.