Karan Kundrra remet les pendules à l’heure alors que les rumeurs de séparation avec Tejasswi Prakash deviennent virales ; dit: ‘C’est ma petite amie’

Karan Kundra et Tejaswi Prakash sont tombés amoureux l’un de l’autre dans la maison de Bigg Boss 15. Ils sont entrés dans la maison en tant qu’étrangers mais sont sortis en tant qu’amants. Depuis lors, TejRan est le couple préféré des fans. Leur relation ne fait que se renforcer de jour en jour et les fans attendent qu’ils fassent leur annonce de mariage. Mais récemment, un message publié par Karan Kundrra a laissé ses fans perplexes et les rumeurs ont couru selon lesquelles TejRan aurait rompu. Mais maintenant, l’acteur a remis les pendules à l’heure.

Enfin, Karan Kundrra réagit pour briser les rumeurs avec Tejasswi Prakash

Dans une interview avec India Today, Karan Kundrra a partagé qu’ils n’avaient pas rompu et que son tweet n’avait rien à voir avec Tejasswi Prakash. Il a dit qu’il avait entendu la ligne poétique à la radio et l’avait écrite. Il a dit qu’il n’écrirait même pas quelque chose comme ça pour son ex. Il a été cité en disant: « Si j’écris un message poétique, c’est parce que je veux le partager. Je l’ai écouté à la radio et l’ai écrit. Cela n’a aucun rapport avec Teju (Tejasswi). Pourquoi y aura-t-il? Elle est ma petite amie. Je n’écrirai même pas pour mon ex.

De plus, Karan Kundrra a partagé comment réagir aux messages qu’ils ont publiés sur les réseaux sociaux. Il a déclaré qu’il recevait des milliers de messages de fans demandant pourquoi il n’aimait pas le message de Tejasswi Prakash chaque fois qu’elle partageait quelque chose sur les réseaux sociaux. Il a ajouté : « C’est très intéressant parce que la vie ne se résume pas aux réseaux sociaux. Les gens viennent juste avec leurs propres conclusions. »

Entertainment News: Découvrez le tweet viral de Karan Kundrra qui a conduit à des spéculations sur la rupture.

na teri shaan kam hoti.. na rutba ghata chaud.. jo gham et mein kaha.. wahi hass ke kaha hota Karan Kundrra (@kkundrra) 7 mars 2023

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs sur la séparation de Tejasswi Prakash et Karan Kundrra font la une des journaux. Dans le passé, Tejasswi Prakash a dû préciser qu’il n’y avait rien de mal entre les deux. Côté travail, Tejasswi Prakash est occupé avec Naagin 6 tandis que Karan Kundrra est vu à Tere Ishq Mein Ghayal.