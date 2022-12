Karan Kundrra réagit alors que Tejasswi Prakash laisse tomber ses nouvelles photos grésillantes dans une robe noire scintillante

L’actrice de télévision Tejasswi Prakash, qui a attiré l’attention avec sa gentillesse à l’intérieur de la maison Bigg Boss, a fait la une des journaux avec ses publications sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a brûlé Internet avec des photos glamour dans une robe noire scintillante.

Partageant la photo, Tejasswi a déclaré: “Vous remplissant de nuances de noir et de blanc dont vous ne saviez pas qu’elles étaient là.” Karan Kundrra a laissé tomber des emojis de feu sous le poste. Ses fans ont également réagi au message, l’un d’eux a écrit : “Miss Prakash fait monter la température sans effort !” Le second a dit : « tu es très travailleur et tu mérites tout le succès dans la vie ». La troisième personne a commenté: “Votre beauté a tué le coup.” Le quatrième a déclaré: «Je suis si fier d’être votre fan, la façon dont vous décrivez un personnage avec tant d’émotion et de dévouement que je ressens les émotions. Vous vivez simplement un personnage. Impressionnant! Continuez et grandissez.





Plus tôt, Tejasswi Prakash a posté une photo où elle montre fièrement une bague solitaire dans sa main. La star de Naagin 6 a légendé la photo en disant “Grand jour” et ses fans sont devenus fous. La majorité de ses fans pensaient que Tejasswi avait annoncé ses fiançailles avec son petit ami Karan Kundrra.

Cependant, le message était une collaboration rémunérée, et Tejasswi l’a également mentionné dans sa légende. Néanmoins, Tejasswi et Karan ont reçu de nombreux souhaits, ce qui a conduit ce dernier à le signaler au premier. Dans son message, Karan a écrit : “Bébé, tu as cassé mon WhatsApp… c’est un #Ad nincompoops.”

Plus tard, Tejasswi a parlé de leurs fiançailles avec Bombay Times et a déclaré: “Vous devriez demander à Karan quand ont lieu les fiançailles.” Tejasswi a en outre ajouté qu’elle ne souhaitait pas commenter s’ils étaient prêts pour un engagement, car il s’agit d’une affaire privée. “cela arrivera au bon moment quand c’est destiné à arriver.” a déclaré Tejasswi. L’actrice a ajouté : “Karan et ma famille nous ont donné leur amour et leurs bénédictions et nous sommes tous très heureux.”

