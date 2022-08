Karan Kundrra réagit à sa vidéo virale de baisers avec Tejasswi Prakash, dit “meri maa ne ..”

Dans la maison Bigg Boss 15, Tejaswi Prakash et Karan Kundrra ont d’abord eu une relation amoureuse. Depuis la conclusion de l’émission de téléréalité, leur relation a souvent fait l’actualité. De nombreuses rumeurs ont également circulé concernant leur union, mais Teja et Karan ont insisté pour que le mariage ait lieu au moment opportun.

Dans une vidéo récente qui est devenue populaire sur les réseaux sociaux, on peut voir Tejaswi et Karan s’embrasser alors qu’ils montent sur un escalator. Teja descend et Karan monte sur l’escalator alors qu’ils se bouchent les lèvres.

“Abhi hamari maaye kaise réagissent karegi pata nahi (nous ne savons pas comment nos mères y réagiront).”





Il ne fait aucun doute que Karan Kundrra-Tejasswi Prakash, connu sous le nom de #TejRan, et Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill, connu sous le nom de #SidNaaz, sont les deux couples les plus populaires de l’histoire de l’émission de téléréalité animée par Salman Khan Bigg Boss. La popularité des deux couples est souvent comparée sur les réseaux sociaux.

Réagissant aux discussions constantes sur les deux couples, Karan a déclaré dans une récente interview qu’il trouvait cela “stupide” et a déclaré qu’après sa mort soudaine l’année dernière, les gens devraient rendre hommage à Sidharth Shukla et ne pas faire de telles comparaisons par respect pour le Acteur de Balika Vadhu.

S’adressant à News18, Karan, qui a récemment animé la première saison de Dance Deewane Juniors, a déclaré: “Je pense que c’est très stupide de dire de telles choses. Sidnaaz a Sidharth (Shukla) dedans. Vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas, par respect , il ne faut pas comparer. Nos vies ne sont pas des hashtags”

Dans la même interview, Karan a même ajouté qu’il était ennuyé, mais pas dérangé, par les questions constantes sur le mariage. Il a déclaré: “Je le suis mais je comprends d’où ça vient. Je comprends que beaucoup de gens nous aiment ensemble et il y en a beaucoup. Ils veulent nous voir ensemble, ils veulent que cette histoire d’amour culmine.”