Karan Kundrra prouve qu’il est le meilleur petit ami que Tejasswi Prakash aurait pu demander; sa dernière déclaration est la preuve

Karan Kundrra à la chanson Inni Si Gal Promotion : Karan Kundrra fait beaucoup de travail après être sorti de la maison Bigg Boss. Karan Kundrra fait de nombreux clips avec plusieurs stars. Il a réalisé un clip vidéo avec l’amour de sa vie, Tejasswi Prakash. Cette chanson est devenue virale sur Internet après sa sortie. Les fans ont vraiment apprécié la chanson. Karan Kundrra a récemment été aperçu en train de promouvoir sa prochaine chanson “Inni Si Gal”. Dans une conversation avec les paparazzi, Karan Kundrra a révélé que Tejasswi Prakash lui manquait lors du tournage de la chanson. Il a également parlé de la chanson et il a également révélé que “La chanson a été tournée au Cachemire et la chanson est très simple et belle. Regardons la vidéo et en savoir plus sur la chanson à venir, “Inni Si Gal. Regarder la vidéo.