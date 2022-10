Karan Kundrra partage une photo de réunion de famille; déclenche des rumeurs de son mariage avec ladylove Tejasswi Prakash

Karan Kundrra et Tejasswi Prakash, un couple de Bigg Boss 15, ont toujours réussi à peindre la ville en rouge avec leur PDA. Le couple éperdument amoureux a déclenché des rumeurs de mariage après que Karan ait cliqué sur une photo avec sa famille et ait eu une réunion amusante. Samedi, Karan est allé sur Instagram et a partagé une photo étonnante de sa réunion de famille. Karan a été photographié avec ses sœurs, son beau-frère et ses parents qui étaient tout sourire alors qu’ils posaient pour la photo.

Karan a sous-titré la photo comme suit : “Bass ehi sach .. bass #HarMaidanFateh.” Les fans de Karan n’ont pas tardé à répandre l’amour sur sa photo de famille. Un fan a écrit : “Bas ek ki kami hai koi na jald puri ho jayegi Ladooo Kundrra.” Alors qu’un autre a commenté en disant: “#HarMaidanFateh mauvais œil sur votre bonheur ensoleillé”. Le troisième utilisateur a dit : “Sacchi main yeh sab dekh kr kuch aur hi pak raha hai aisa lagta, hai but Sunny & Ladoo kuch bata nahi rahe hume.” “Le mauvais œil sur Karan et son bonheur”, a écrit un autre utilisateur.

Regardez les photos de Karan Kundrra –

Karan et Tejasswi sont tombés amoureux l’un de l’autre lors de l’émission Bigg Boss 15 de Salman Khan. En un rien de temps, les deux sont devenus les préférés de tout le monde et ont gagné des millions de cœurs avec leur chimie grésillante. Les deux continuent de donner des objectifs de couple majeurs dans leur relation. Karan et Tejasswi sont occupés par leurs horaires de travail respectifs, mais parviennent à prendre du temps sur leurs horaires de tournage chargés. Karan et Tejasswi auraient l’intention de se fiancer et leurs fans sont ravis de la même chose.

Sur le front du travail, Tejasswi est occupée vue dans Naagin 6. Elle fait également la promotion de son premier film en marathi Mann Kasturi Re.