Karan Kundrra partage des vidéos horribles du cyclone Tauktae tirées des décors de «Yeh Rishta Kya Kehlata Hai» | Actualités télévisées

New Delhi: Le cyclone Tauktae s’est intensifié en une «tempête cyclonique extrêmement sévère» et est devenu destructeur dans le Maharashtra.

Pour l’inversé, la plupart des plateaux de cinéma et de télévision des différents studios sont à l’air libre et cette fois en raison du cyclone, la plupart d’entre eux ont été complètement détruits. Et le dernier à affronter la colère est le set ‘Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’.

L’acteur de télévision Karan Kundrra a partagé les vidéos effrayantes dans ses histoires Instagram.

Dans la vidéo, on peut voir l’équipage faire de son mieux pour conclure le tournage et courir pour un endroit plus sûr. Tout le décor, y compris les meubles et autres effets personnels, a été complètement détruit dans le cyclone.

Selon le département de météorologie, si de fortes pluies continuent, il y aura alors une diagraphie d’eau dans plusieurs zones basses de la ville. IMD a réévalué l’avertissement à des pluies extrêmement fortes à Mumbai pour les prochaines heures. Les rafales de vent continueront et augmenteront jusqu’à 120 km / h.

Mumbai a été témoin de fortes pluies, obligeant les autorités à suspendre les services aéroportuaires et ferroviaires.

Le cyclone Tauktae a non seulement affecté la vie quotidienne des gens ordinaires, mais a également interrompu le tournage de nombreuses séries et séries Web.

Toutes les célébrités ont exhorté leurs fans à rester à la maison et à rester en sécurité.