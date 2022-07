Karan Kundrra offre à Aamir Khan le “rôle de saas ka”, découvrez sa réaction épique

Lorsqu’il a fait une apparition dans la série de télé-réalité Dance Deewane Juniors, l’acteur Aamir Khan a consenti à jouer le rôle d’une “belle-mère”. Aamir et Tejasswi Prakash peuvent être vus dans un bref teaser promotionnel que Colors TV a téléchargé sur Instagram. La vidéo comprenait également Karan Kundrra.

Dans la vidéo, Tejasswi Prakash a dit à Aamir : “La scène est-elle mein aap saas ho (dans cette scène, vous êtes la belle-mère).” Aamir fit une grimace puis s’assit sur le sol de la scène. Il a dit: “Saas boss hai na? Woh baithegi (La belle-mère est la patronne, n’est-ce pas? Elle va s’asseoir).”

Après que Tejasswi ait dit sa ligne, Aamir a donné des expressions épiques. Après la fin, Karan est monté sur scène et a dit: “Producteur ka phone aaya hai for saas ke role k liye (le producteur a appelé pour vous offrir le rôle de belle-mère).” Aamir a alors répondu: “C’est fait, c’est fait. Verrouillez karo.”





Pour les non-initiés, samedi, Chiranjeevi a sorti une vidéo émouvante de la projection et a annoncé qu’il présenterait la version télougou du film très attendu d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha. Dans la vidéo, on peut voir Aamir Khan devenir émotif et Chiranjeevi le serre dans ses bras. Remake officiel du long métrage de Tom Hanks de 1994, Forrest Gump, le film est réalisé par Advait Chandan et adapté par le célèbre acteur Atul Kulkarni.

Chiranjeevi a partagé la nouvelle dans un message sur Twitter, se disant ravi et privilégié de présenter, Laal Singh Chaddha, au public Telugu.

“Je me sens très privilégié de présenter la version en télougou des merveilleuses montagnes russes émotionnelles de mon cher ami #AamirKhan #LaalSinghChaddha. Notre public en télougou va sûrement l’adorer !”, a écrit l’acteur de 66 ans. une projection spéciale du film a eu lieu chez Chiranjeevi, à laquelle ont assisté Khan, le réalisateur de “RRR” SS Rajamouli, Akkineni Nagarjuna et son fils Naga Chaitanya, et le cinéaste Pushpa Sukumar.